Nyár végén támadja a magyarokat a lappangó népbetegség: ezekre a rejtélyes tünetekre figyelj

Ahogy egyre többen térnek vissza az utolsó szabadságok után a munkába, közeledik az iskolakezdés, kásásodnak a dinnyék, a szezonváltás illata már ott van a levegőben, úgy változik az ember hangulata is. Pedig a nyár nem ért véget, odakint tombol a kánikula, mégis sokan tapasztalhatnak már most is megmagyarázhatatlan melankóliát. Télen megszokott hogy a hosszú, főként négy fal között töltött hónapok után, a napsütés, borús, hideg idő miatt jelentkezik a levertség, szezonális depresszió - nyáron azonban szokatlannak számítanak az ilyen tünetek. Az úgynevezett szezonális affektív zavar viszont nyáron is jelentkezhet. Mutatjuk a tüneteket és hogy hogyan érdemes kezelni.

A szezonális affektív zavar (seasonal affective disorder, SAD) a téli hónapokra jellemző, azonban ritkább esetben nyáron is előfordulhat a Healthline cikke szerint. A tünetek nyáron el is térhetnek a téli időszakban tapasztalt levertségtől. Fontos, hogy felismerjük, hogy nem csak egy kis melankóliáról van szó a nyár végének közeledte miatt. Ha tapasztaljuk magunkon a jellemző tüneteket és megbizonyosodunk, hogy esetünkben is az SAD jelentkezett, akkor különféle kezelésekkel, életmódbeli változtatással már könnyebben megbirkózhatunk vele. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nyarat általában az öröm, önfeledt vidámság, pihenés, feltöltődés, kikapcsolódás időszakának tartjuk, mégis előfordulhat olyan hangulatváltozás, amely inkább ősszel vagy télen jelentkezik az arra hajlamosaknál. A SAD olyan hangulati zavar, amely során a depresszió tünetei az évnek mindig ugyanabban a szakában jelentkeznek. A legtöbb ember esetében ez az időszak a téli hónapokra esik, amikor kevesebb a napsütés. Régóta ismert, hogy a szezonális mintázatok gyakran felelősek a mentális betegségekért. A napsütéses órák száma meghatározza a cirkadián ritmust, így a szezonális változások, váltások befolyásolják a hormontermelést is, melynek szerepe van a hangulatingadozások szabályozásában. A két legtöbbet emlegetett hormon a téma kapcsán a szerotonin és a melatonin, melyek termelése elengedhetetlen a kiegyensúlyozottság megőrzéséhez. EZ IS ÉRDEKELHET Rejtélyes kór támadja a magyarokat: sokan nem ismerik a tüneteit, mégis rámehet az életük A szerotonin, amelyet a "boldogsághormonok" között tartnakat számon, egy a szervezetben fontos szerepet betöltő neurotraszmitter, amelyről még keveset tudunk biztosan. A hőség nemcsak a testi, hanem a lelki egészségre is hatással van. A tartós kánikula mentálisan is megviseli az embert, azonban azt sokkal előbb észrevesszük, hogy melegünk van, szomjasak vagyunk, ingadozik a vérnyomásunk, mint a hangulatunkra gyakorolt hatásokat. Folyamatban vannak olyan kutatások, amelyek hipotézise, hogy a depresszió tünetei a hőség hatására felerősödnek. Ez azért is fontos téma, mert a klímaváltozásnak így az életnek erre a területére is közvetlen, kellemetlen hatása lehet. A nyári szezonális affektív zavar (SAD) tünetei A kutatók azt állapították meg, hogy míg a depresszió általános tünetei lehetnek a hangulatváltozások, ok nélküli szomorúság, nyugtalanság, ingerlékenység, szorongás, koncentrációs problémák, aluszékonyság vagy álmatlanság, fájdalom, növekvő étvágy vagy épp étvágytalanság, addig a téli és nyári szezonális affektív zavar tünetei mutatnak különbségeket. Amíg a téli SAD kutatások szerint fokozott étvágyat, szénhidrátok utáni sóvárgást, hízást, nagy fokú aluszékonyságot okoz, és szociális elszigetelődést, addig a nyári SAD során sokkal inkább jellemző az étvágytalanság és az álmatlanság. A National Institute of Mental Health (NIMH), vagyis az Egyesült Államok és egyben a világ legnagyobb, mentális betegségek kutatására szakosodott intézete szerint a nyáron fellépő SAD során nyugtalanság, szorongás, erőszakos epizódok is előfordulhatnak. A cikk szerint azonban további kutatásokra lesz szükség, hogy a nyári szezonális affektív zavart jobban megérhessük. Az viszont biztos, hogy SAD-ról csak akkor beszélünk, ha a tünetek csupán az évnek egy adott szakaszában jelentkeznek, majd nyomtalanul eltűnnek. Ha ez több éven át ismétlődik ugyanabban az időszakban, akkor lehet szezonális affektív zavar diagnózist felállítani. A nyári szezonális affektív zavar (SAD) kezelése Ha valaki felismerte, hogy a depresszióhoz hasonló tünetei mögött a nyári SAD áll, akkor már a kezelés is könnyebb lehet. Legelőször is el kell fogadni azt, hogy a nyári SAD egy állapot, amely a beteg akaratán, önhibáján kívül jelentkezik. Ahhoz, hogy elmúljon, vagy legalább enyhüljön, meg kell tenni a szakértők által javasolt lépéseket. A tanácsok a következők: Hűtsd magad : sokakat megvisel és erősítheti a SAD tüneteit is a nyári kánikula, az erőteljes napfény vagy akár a fullasztó, párás idő. Érdemes ezeket a környezeti hatásokat a lehetőségeinkhez mérten a legjobban csökkenteni.

: sokakat megvisel és erősítheti a SAD tüneteit is a nyári kánikula, az erőteljes napfény vagy akár a fullasztó, párás idő. Érdemes ezeket a környezeti hatásokat a lehetőségeinkhez mérten a legjobban csökkenteni. Aludj rendszeresen, eleget : nyáron a sok napsütéses óra, hőséghullámok miatt sokaknak felborul az alvásritmusa, ezt azonban tudatosan meg lehet előzni. Fontos, hogy nyáron is tartsunk egyfajta alvásrutint és tartózkodjunk a túl kevés, illetve a túl sok alvástól is.

: nyáron a sok napsütéses óra, hőséghullámok miatt sokaknak felborul az alvásritmusa, ezt azonban tudatosan meg lehet előzni. Fontos, hogy nyáron is tartsunk egyfajta alvásrutint és tartózkodjunk a túl kevés, illetve a túl sok alvástól is. Bánj jól a testeddel : figyelj oda a testi szükségleteidre, igyál elég folyadékot, étkezz egészségesebben, mozogj, sportolj. Ezek mind segíthetnek a SAD tüneteinek enyhítésében.

: figyelj oda a testi szükségleteidre, igyál elég folyadékot, étkezz egészségesebben, mozogj, sportolj. Ezek mind segíthetnek a SAD tüneteinek enyhítésében. Ügyelj a kiváltó tényezőkre : bármilyen mentális zavar esetén érdemes figyelnünk saját hangulatváltozásainkat és egyéb tüneteinket, mikor enyhébbek, mikor erősebbek. Így következtethetünk rá, hogy nálunk mi erősíti vagy enyhíti azokat. Ez lehet bármi, monotonitás, vagy épp stresszhelyzetek, tömeg, bizonyos tevékenységek, stb.

: bármilyen mentális zavar esetén érdemes figyelnünk saját hangulatváltozásainkat és egyéb tüneteinket, mikor enyhébbek, mikor erősebbek. Így következtethetünk rá, hogy nálunk mi erősíti vagy enyhíti azokat. Ez lehet bármi, monotonitás, vagy épp stresszhelyzetek, tömeg, bizonyos tevékenységek, stb. Találd meg a megfelelő szert : sokan ódzkodnak tőle, hogy gyógyszert vagy gyógyhatású készítményeket vegyenek be a tüneteikre, pedig a közérzetüket is jelentősen javítja, ha nem szenvednek feleslegesen például az álmatlanságtól. Nem kell olyan jelentősebb hatású szerekre gondolni azonnal, mint az antidepresszánsok, egy étvágyat fokozó tea, vagy egy fejfájás-csillapító is nagy segítség lehet a SAD időszakában.

: sokan ódzkodnak tőle, hogy gyógyszert vagy gyógyhatású készítményeket vegyenek be a tüneteikre, pedig a közérzetüket is jelentősen javítja, ha nem szenvednek feleslegesen például az álmatlanságtól. Nem kell olyan jelentősebb hatású szerekre gondolni azonnal, mint az antidepresszánsok, egy étvágyat fokozó tea, vagy egy fejfájás-csillapító is nagy segítség lehet a SAD időszakában. Keress fel szakembert: a szezonális affektív zavar tüneteit egészen hatékonyan lehet kezelni az említett módszerekkel is, viszont a hangulatváltozások megértésében, illetve az okok keresésében nagy segítség lehet egy mentálhigiénés szakember, pszichológus.

Címlapkép: Getty Images

