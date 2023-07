Fontos oltáshoz nem juthat most hozzá sok kisgyermek: óriási a fejetlenség

Csaknem három héttel a védőnői szolgálatok államosítása után sem tisztul a kép, a védőoltások is csúsznak - írja a Népszava. Szalainé P. Boglárka, a Független Egészségügyi Szakszervezet védőnői alapszervezetének vezetője ahhoz hasonlította a jelenlegi helyzetet, mint amikor felrúgunk egy hangyabolyt: mindenki kapkod, rohangál, nincs egyértelmű iránymutatás, a megoldandó problémák pedig közben heggyé növekednek.

Szalainé P. Boglárka szerint a legtöbb védőnő munkakörülményei súlyosan romlottak az elmúlt bő két hétben. A védőnők így az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közötti hatásköri, hatalmi harc kellős közepén találták magukat a szakértő szerint. A helyzetet bonyolítja, hogy a szolgálatokat átvevő vármegyei kórházak ingatlanainak üzemeltetése is éppen most került át a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz (KEF). Ennek az átadás-átszervezésnek a kellős közepén kellene megállapodniuk a védőnői tanácsadó helyiségeket birtokló önkormányzatokkal az ingatlanok fenntartásáról. Márpedig van olyan település, ahol nemes egyszerűséggel kikapcsolták a telefont, megszüntették az internet hozzáférést, nincs takarítás, de még a szemetet sem viszik el a tanácsadóból - írja a lap. Az érdekképviseleti vezető szerint tömeges felmondásról nem beszélhetünk, de folyamatosan hagyják ott a pályát a védőnők a legrosszabb önkormányzati bánásmódnál is méltatlanabb helyzetek miatt.

A napi gondok közé tartozik a védőoltásokról, státuszvizsgálatokról szóló értesítők vagy éppen az iskolások gondozási kartonjainak postázása is a lap szerint. Néhány helyen a kötelező védőoltások beadását is halasztják, mivel a védőnői szolgálatok államosítása óta nincs hol beadni azokat. Eddig ugyanis a védőnők által is használt, „egészséges tanácsadásra” szolgáló helyiségekben oltották a gyerekeket, ám akad olyan átvevő intézmény, amely egyszerűen kitiltotta onnan a házi gyermekorvost.