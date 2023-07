Súlyos következménye lett a Gálvölgyi-ügynek: ez rengeteg mentőst érint, megdönthetetlen a bizonyíték

Lezárult a vizsgálat Gálvölgyi János ügyében, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) saját elmondása szerint többeket elmarasztaltak, továbbképzés is indul – írja a Naphire.hu

A portál értesülései szerint többen elmarasztalást kaptak Gálvölgyi János esete miatt, és intenzív továbbképzést tartanak az érintetteknek. Azt pedig maga Győrfi Pál szóvivő is elismerte, hogy a minden részletre kiterjedő vizsgálat (hanganyag, számítógépes adat, mentőkapacitás elemzése, érintettek meghallgatása) is azt erősítette meg, hogy a segélyhívást fogadók rosszul döntöttek. A portálnak küldött levelében az OMSZ azt is kiemelte, a „nyár folyamán összes mentésirányító csoportunk dolgozói számára kétnapos, intenzív továbbképzést tartunk, amely egyebek mellett jogi, kommunikációs, pszichológiai, és mentés-szakmai elemeket, valamint gyakorlatokat is tartalmaz”.