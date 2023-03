Hogyan előzhető meg a csontritkulás? Így zajlik a csontritkulás vizsgálat, ezek a tünetek

Magyarok ezreit érinti az osteoporosis, más néven a csontritkulás nevű betegség, amelyet ma már hatékonyan diagnosztizálnak gyors, fájdalommentes szűrővizsgálatok segítségével. Tudd meg, mi az osteoporosis, mik a csontritkulás tünetei és mi a legjobb csontritkulás ellen! A csontritkulás vizsgálat hogyan történik, a csontsűrűség vizsgálat mennyi ideig tart, hogyan végzik a csontritkulás vizsgálatot? Mennyi a csontritkulás vizsgálat ára?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a csontritkulás tünetei, diagnózisa, vizsgálata kapcsán: mi a osteoporosis jelentése, a csontritkulás hány éves kortól jelent valós kockázatot, hogyan történik a csontsűrűség vizsgálat? Amellett, hogy megtudhatod, a csontsűrűség vizsgálat hogyan zajlik, azt is eláruljuk, milyen a csontsűrűség vizsgálat, fájdalmas-e, mennyi ideig tart a csontritkulás vizsgálat? Járjunk utána, hogyan előzhető meg a csontritkulás, mi a legjobb csontritkulás ellen, mi a teendő, ha már kialakult a csontritkulás, hogyan történik a csontritkulás kezelése?

Mi az osteoporosis jelentése?

Az osteoporosis egy görög kifejezés, jelentése csontlyukasodás, a csont porózussá válása, magyarul csontritkulás. A csontritkulás kifejezés egy olyan betegségre utal, amely során a csontképződés lelassul, a csontsejtek mennyisége csökken, ezáltal a csontozat fokozatos leépülése, romlása következik be, amelynek következtében fokozott csonttörési kockázattal kell a betegeknek szembenéznie.

Mik a csontritkulás okai?

A csontritkulás kockázata az életkor előrehaladtával nő (időskori csontritkulás), azonban a csontritkulás tünetei jelentkezhetnek más betegségek, a szervezetben lezajló gyulladások, vagy vitaminhiány hatására is. A csontritkulás okai mindemellett visszavezethetőek genetikai alapokra, hormonális változásokra és az életmódra is. A csontritkulás okai közé soroljuk többek között a mozgáshiányt, a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást, illetve a túlzott szénsavas üdítőitalfogyasztást is.

A csontritkulás sebessége összefügg a beteg alkatával is: alacsonyabb, vékonyabb alkatú embereknél a csontritkulás jellemzően nagyobb problémát jelent, a csontritkulás gyorsabban rosszabbodik. A csontritkulás gyakorisága nemenként változó: a csontritkulás előfordulása kétszer gyakoribb a nőknél, különösen a klimax utáni hormonális változásokkal párhuzamosan, férfiaknál pedig az életmódra, különösen a túlzott alkoholfogyasztásra visszavezethető csontritkulás a gyakoribb.

A csontritkulás hány éves kortól jelent veszélyt?

A csontritkulás az esetek többségében egy idősödő korban kialakuló betegség - 50 éves kortól javallott rendszeresen szűrővizsgálatokra járni, főleg nőknek, ám 75 év fölött már nincs számottevő különbség a csontritkulással kapcsolatos nemi megoszlás tekintetében -, azonban genetikai okokból, hormonális változások miatt vagy az életmód miatt fiatalabb korban is előfordulhat.

Mik a csontritkulás tünetei?

A csontritkulás kezdetben tünetmentesen zajlik, ám amikor a beteg már elvesztette korábbi csontsűrűségének körülbelül 30%-át, bekövetkeznek az első csonttörések. A csontritkulás az egész csontozatra egyaránt jellemző, a gyakori végtagcsonttörés mellett a csontritkulás a gerinccsontokat is veszélyezteti, így a betegek a csigolyák megroppanása következtében veszíthetnek testmagasságukból, bekövetkezhet a hát felpúposodása is. Leggyakrabban a csontritkulás következményei a csukló, a comb/combnyak, a medence és a gerinc csontjainak törésével jár, azonban a csontritkulás okozhat emésztési, légzési és mozgási nehézségeket, a vázrendszer fájdalmát.

A csontritkulás megelőzése: mi a legjobb csontritkulás ellen?

Mivel a csontritkulás egy jelentős mértékben életmódbeli tényezőkre visszavezethető betegség, döntő jelentőségű lehet, hogy milyen csontozattal rendelkezünk a fiatalkor végén, hiszen mindannyian a „hozott anyagból dolgozunk”. Csontritkulás ellen tehát a csontritkulás megelőzésével védekezhetünk a leghatékonyabban: kulcsfontosságú, hogy még fiatalkorban, sőt, gyermekkorban rendszeres, intenzív mozgásnak tegyük ki a szervezetünket, azonban sosem késő az életmódunkon változtatni, a csontritkulás valószínűségét csökkenthetjük a felnőttkori mozgékony életvitellel és az egészséges életmóddal is.

Hogyan védekezzünk csontritkulás ellen?

Nem csak a csontritkulás megelőzése, hanem a csontritkulás kezelése is az életmódterápián alapszik: csontritkulás ellen úgy védekezhetünk a leghatékonyabban, ha rendszeres testmozgást végzünk – természetesen a saját fizikai állapotunkhoz mérten, nem kell egyik napról a másikra versenysportolóvá válni, elég a gyógytorna is. A mozgás mellett a csontritkulás elleni védekezés az ásványianyag-bevitelen, legfőképp a D-vitaminon és a kalciumon alapszik – rengeteg kalcium és más jótékony ásványi anyagok vannak a zabban és az olyan magvakban mint a mandula, de ajánlott a halak, a tojás, a szója és a brokkoli fogyasztása is.

A csontritkulás vizsgálat hogyan történik?

Amennyiben a családunkban előforduló betegségek közé tartozik a csontritkulás, illetve, ha az életmódunk indokolja, 50 éves kor fölött mindenképpen érdemes időnként (2-3 évente, indokolt esetben évente) részt vennünk csontritkulás szűrésen, amire a legalkalmasabb vizsgálat a csontsűrűségmérés, de egyébként röntgen- és ultrahangvizsgálatokat és laborvizsgálatokat is javallhatnak. Gyakori kérdés mindemellett, hogy a csontsűrűség vizsgálat hogyan történik, milyen a csontsűrűség vizsgálat?

Hogyan történik a csontsűrűség vizsgálat?

Sokakban első hallásra félelmet kell a csontritkulás vizsgálat gondolata, hiszen nehéz elképzelni, hogyan végzik a csontritkulás vizsgálatot, a csontsűrűség vizsgálat hogyan zajlik, illetve, hogy a csontsűrűség vizsgálat mennyi ideig tart. A standard csontsűrűség vizsgálat azon alapszik, hogy a csont milyen mértékben nyeli el a röntgensugarakat, ugyanis a csontban lévő ásványianyagoktól függően gyengülhet a sugárzás erőssége (a csontsűrűség vizsgálat során a csonton áthaladó, maradék sugárzást mérik).

A mindössze néhány percig tartó csontritkulás vizsgálat eredményét nem egy általános mérce szerint, hanem az azonos nemű és korú emberek eredményeihez viszonyítják – az eredményt T-score értéknek nevezzük: minél alacsonyabb valakinél a T-score érték, annál nagyobb a csonttörés valószínűsége. Mindemellett mérik még a Z-score értéket is, ami a hasonló korú személyek normál csontsűrűségéhez viszonyított aránynak felel meg.

Mennyibe kerül a csontsűrűség vizsgálat?

Gyakori kérdés a csontsűrűség vizsgálat ára, hiszen a betegek jelentős részének gondot okoz az, ha a csontritkulás vizsgálat fizetős. A csontritkulás szűrővizsgálat után érdeklődőket megnyugtatjuk, ugyanis ezt a vizsgálatot ingyenesen is elvégeztethetjük (az állami csontritkulás vizsgálat beutalóköteles), azonban, ha mindenképpen magánorvoshoz szeretnénk ellátogatni a csontritkulás gyanújával, általánosságban egy 3-15.000 közötti csontsűrűség vizsgálat ár kerül felszámításra (attól függően, hogy csak egy végtagot vagy a teljes csontvázat vizsgáltatjuk-e).