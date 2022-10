Mik a petefészek ciszta tünetei, hogyan szívódik fel, mikor kell kiműteni?

A leggyakoribb nőgyógyászati problémák közé tartozik a petefészek ciszta, ami az esetek többségében, főként fiatal korban egy jóindulatú elváltozás, azonban mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni, hiszen előfordulhat, hogy petefészek ciszta műtét válhat szükségessé. Tudd meg, mi az a petefészek ciszta, mik a petefészek ciszta tünetei, van-e okod az aggodalomra, ha ilyen elváltozásra derült fény!

Cikkünkben eláruljuk, mi a petefészek ciszta, mik a petefészek ciszta tünetei és mik lehetnek a petefészek ciszta szövődményei. Hogy néz ki a petefészek ciszta, hogyan történik a petefészek ciszta felszívódásának elősegítése, mennyi idő alatt szívódik fel a petefészek ciszta és mi a teendő a petefészek ciszta kifakadása esetén? Hogyan zajlik a petefészek ciszta kiszedése, egyáltalán a petefészek ciszta műtét mennyi ideig tart? Milyen hamar lehet egy petefészek ciszta műtét után újra munkába állni?

Mi az a petefészek ciszta?

A petefészek ciszta egy hártyával vagy vaskosabb fallal körülvett, többnyire folyadékot tartalmazó, hólyagszerű képlet. Termékeny korban ez többnyire egy jóindulatú daganat (nem jelent rákot, ez egy összefoglaló kifejezés!), azonban a változókortól kezdve már jóval kockázatosabb az elváltozás, nagyobb a valószínűsége a rosszindulatú sejtburjánzásnak is. A petefészek ciszta az esetek jelentős részében önmagától felszívódik, vagy tünetmentes jelenlétet mutat (aki nem jár rendszeres nőgyógyászati vizsgálatra, sokszor nem is tud a létezéséről), azonban az is előfordul, hogy a petefészek ciszta problémákat okoz – ilyenkor petefészek ciszta műtét válhat szükségessé.

Hogy néz ki a petefészek ciszta?

A petefészek ciszta gyakorlatilag egy folyadékkal teli, „lufiszerű” képződmény, ami a szerv külső részén, illetve annak belsejében is kialakulhat. A petefészek ciszta ultrahangos felvételen a páciens számára is jól látható, sötét, gömbszerű képződmény, aminek a méretét a szakorvos digitális úton is képes meghatározni. A petefészek ciszta normál mérete maximum 5 cm-ig terjed, az ennél nagyobb ciszták túlméretesnek számítanak, nagyobb az esélye a komplikációknak is.

A petefészek ciszta belsejében lévő folyadék lehet tiszta, vízszerű, azonban előfordulnak sötét, sűrű, már-már folyékony csokoládéra emlékeztető beltartalmak is, emellett a burok fala is változó vastagságú, lehet egy- vagy több osztatú is. Az eltávolított cisztát a kórházban szövettani vizsgálatra küldik, amely során kiderítik, jóindulatú volt-e az elváltozás, van-e szükség további kezelésre.

Mik a petefészek ciszta tünetei?

A petefészek ciszta sokszor tünetmentes, teljesen észrevétlen jelenlévője a szervezetünknek, ám utalhatnak rá a rendszertelen menstruációs vérzések és alhasi fájdalmak is. Utóbbit okozhatja egy hirtelen növő petefészek ciszta, aminek megcsavarodik, bevérzik a tömlője, ugyanígy a petefészek ciszta be is tud görcsölni, szintén a csavarodásnak köszönhetően, ami újfent erős fájdalommal járhat. A jobb petefészken kialakuló cisztát könnyű összekeverni a vakbélgyulladással, ám egy orvosi vizsgálaton pillanatok alatt eldől, hogy melyik problémáról van szó.

A petefészek ciszták ritkábban más tünetekkel is együtt járhatnak, amelyek közé soroljuk a rendellenes vérzést és az elhúzódó, fájdalmas menstruációt, de utalhat rá méhvérzés és alvadékos menstruáció is. A petefészek ciszta tünetei közé tartozhat a has elődomborodása, a gátolt bélműködés és vizeletürítés, ritkábban vesemedence gyulladás is kialakulhat, ugyanúgy, ahogy a hólyaghurut esetében.

A petefészek ciszta kivizsgálása

A petefészek ciszta egy rutin nőgyógyászati vizsgálat során jól kimutatható elváltozás, amit egy egyszerű és fájdalommentes ultrahangos vizsgálattal könnyű ellenőrizni. Amennyiben tudjuk, hogy petefészek ciszta áll fenn, érdemes néhány havonta ellenőrizni, hogy megvan-e még, vagy hogy növekedett-e, hiszen a petefészek ciszta egy bizonyos méret fölött már veszélyessé is válhat.

Mik a petefészek ciszta okai?

A „petefészek ciszta” kifejezés maga is egy gyűjtőfogalom, hiszen számtalan különféle típust különböztetnek meg a nőgyógyászaton belül is, mindezek nagyban összefüggenek a petefészek ciszta kialakulásának okaival. A petefészek ciszták nagyrésze gyulladásos eredetű, gyakran nehezen elkülöníthetők a petefészek tömlőitől. Termékeny korú nőknél jellemző a „folliculáris ciszta”, ami a petefészekben megrepedés előtt álló tüszőkből alakul ki (mégsem reped meg a tüsző ovulációkor, helyette a burokban tovább gyűlik a folyadék és cisztát képez), de okozhatnak cisztát a már megrepedt tüszőkből visszamaradt sárgatestek is, melyekben szintén felszaporodik a folyadék.

Más petefészek ciszta típusok is előfordulnak, például az endometriózis következményeképp kialakult ciszták (a méhüregen kívüli méhnyárkahártya sejtjeiből alakul ki, a petefészekben is létrejöhet) vagy az „álciszták”, melyek a hashártyában fejlődnek ki. Ritka, különleges petefészek ciszta jellegű képződmény a dermoid tömlő, ami egy magzat embrionális fejlődése során visszamaradt sejtekből alakul ki, kezdetleges embrionális szerveket is tartalmazhat.

A petefészek ciszta egy speciális típusa a PCO/PCOS, avagy a policisztás ovárium szindróma, ami a petefészekben előforduló aprócska cisztákat jelenti, utóbbi életmódterápiával jól kontrollálható. Habár a petefészek ciszta megelőzése alapvetően nem kivitelezhető, a menstruációt szabályzó fogamzásgátlók a tüszőrepedési rendellenességekből kialakuló ciszták valószínűségét csökkenthetik.

A petefészek ciszta mennyi idő alatt alakul ki?

A petefészek ciszta a kialakulásának okától függően változatos idő alatt jön létre: egy petefészek ciszta létrejöhet észrevétlenül, hetek-hónapok alatt, illetve kialakulhat aránylag gyorsan, néhány nap alatt felszaporodott folyadékból is. Jellemzően az utóbbi esetben könnyebb észrevenni, hiszen a gyorsan növekvő ciszták fájdalommal, alhasi görccsel járhatnak, ami miatt hamarabb fordulnak a betegek orvoshoz. Egyezményesen akkor neveznek egy ilyen, folyadékkal teli üreget „cisztának”, amikor az átmérője eléri a 4 centimétert.

A petefészek ciszta felszívódása

A petefészek ciszta a nők jelentős részénél bármilyen beavatkozás nélkül felszívódik, eltűnik – azonban ez nem mindenkinél történik meg. Jellemzően az egyrekeszű, 5 centiméternél nem nagyobb ciszták képesek ilyen jellegű felszívódásra, akár teljesen észrevétlenül. Arra a kérdésre, hogy kinél, mennyi idő alatt szívódik fel a petefészek ciszta, nehéz válaszolni, ám elmondhatjuk, hogy általánosságban a spontán felszívódás 1-2 hónap alatt végbe kell, hogy menjen. Amennyiben ennél hosszabb ideje fennáll a petefészek ciszta, érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy növekszik-e és a ciszta jellegétől függően kikérni a szakorvos tanácsát, hogy indokoltnak tartja-e a petefészek ciszta eltávolítását.

Szintén gyakori kérdés, hogy történhet-e a petefészek ciszta felszívódásának elősegítése életmódterápiával, rendszeres testmozgással, hiszen a betegségek jelentős részén egyértelműen segíthetünk azzal, ha odafigyelünk az általános egészségügyi állapotunk javítására. Mindenképpen érdemes ezzel a módszerrel megpróbálkoznunk, azonban egy orvos sem tudja garantálni, hogy a sporttól és a helyes táplálkozástól a cisztánk felszívódik.

A petefészek ciszta kifakadása – veszélyes vagy sem?

Ideális esetben a petefészek ciszta nem kifakad, hanem felszívódik – ellenkező esetben a ciszta beltartalma a hasüregbe ömlik, ami van, akinél gyulladást okozhat. Kifejezetten nagy cisztáknál veszélyes a petefészek ciszta kifakadása, főleg, ha fennáll a belső vérzés lehetősége. Amennyiben tudjuk, hogy petefészek cisztánk van és a területén erős fájdalmat érzékelünk, mindenképpen érdemes mihamarabb orvosi segítséget kérnünk és ultrahanggal ellenőriztetnünk, hogy valóban a cisztával kapcsolatban történt-e változás.

Mikor indokolt a petefészek ciszta műtét?

A petefészek ciszta az esetek többségében nem igényel műtétet, akkor sem, ha nem múlik el magától 1-2 hónap alatt. A petefészek ciszta műtét akkor indokolt, ha 5 centiméternél nagyobb, nem egyrekeszű, rendszeresen görcsöt és fájdalmat okozó jelenségről van szó, emellett a folyamatosan növekvő cisztára is figyelni kell. A petefészek ciszta műtét legkíméletesebb megoldása a ciszta punkciója, azaz leszívása, azonban amennyiben a burok hátramarad, nagy a kiújulás valószínűsége.

A petefészek ciszta műtét mennyi ideig tart?

A petefészek ciszta eltávolítása rutinműtétnek számít, azonban a műtét időtartamát befolyásolja a ciszta mérete, elhelyezkedése is. A petefészek ciszta műtét előtt a betegnek rendszerint egy nappal korábban be kell feküdnie a kórházba, a műtétet altatásban végzik, majd a műtét után 1-2 nappal hazaengedik a pácienst. A petefészek ciszta műtét leginkább laporoszkópiás, azaz hastükrözéses módszerrel kivitelezendő, ilyenkor a leszívott petefészek ciszta burkát eltávolítják a hasüregből.

A laporoszkópiás petefészek ciszta műtét után mindössze csak néhány apró heg marad hátra, ami gyorsan begyógyul és nem okoz nagy esztétikai torzulást sem. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a laporoszkópiás módszer nem kivitelezhető, hagyományos hasi műtét útján távolítják el a cisztát, ilyenkor viszont számolnunk kell a nagyobb heggel és a többhetes gyógyulási folyamattal.