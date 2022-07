Így teszi tönkre magát rengeteg magyar a rossz alvással: nem is tudják, mekkora veszélyben vannak

Bizonyára mindenki tapasztalta már, milyen hatásai vannak, ha az ember nem tudja kipihenni magát: fáradtság, ingerlékenység, hosszú távon pedig olyan komoly egészségügyi problémák alakulhatnak ki, mint a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás. Nem elég viszont korán lefeküdni a pihentető alváshoz: kutatók most arra mutattak rá, hogy nagyban befolyásolja az éjszakai pihenésünket, mennyi és milyen típusú fény ér minket ilyenkor. Most megnéztük, hogyan javíthatjuk az alvásunk minőségét a kánikulásban.

A rossz alvás kihat a körzézetünkre, a hangulatunkra, de a munkavégzésünket is negatívan befolyásolja, ha nem tudjuk éjjel kipihenni magunkat. Arról már mi is írtunk korábban, milyen tények és tévhitek kringenek a jó alvásról, most viszont egy tudományos kutatás mutatott rá a rossz alvás egyik legtontosabb okára: a fényre. Már kevés fény is elég ahhoz, hogy megzavarja a legmélyebb alvást is, ennek pedig súlyos egészségügyi következményei lehetnek hosszú távon. Főleg az idősek körében jelenthet kockázatot, ha valakit túl sok fénynél pihén éjszaka.

Ha fény ér valakit alvás közben, akkor amiatt az idősebb nőknél és férfiaknál nagyobb valószínűséggel alakulhat ki cukorbetegség, magas vérnyomás, de nő az elhízás kockázata is”

– elemezte a kutatás eredményeit Phyllis Zee alvásszakértő a CNN-nek. „Az embereknek mindent meg kéne tenni, hogy kizárják, de legalábbis minimálisra csökkentsék a fényt ilyenkor.”

Zee és csapata a kutatás során a fény alvásra gyakorolt hatását vizsgálta egészséges fiatal felnőttek körében. Ha csak egy éjszakát alszik valaki gyenge fény mellett, például úgy, hogy éjjel a TV, attól már megemelkedik a vérnyomása és a vércukra a kutatásban tapasztaltak szerint. Az éjszakai magas pulzusról pedig már korábban kimutatták, hogy növeli a későbbi szívbetegségek és az esetleges korai halál kockázatát. A magasabb vércukorszint ráadásul az inzulinrezisztenciát jelezheti, ami 2-es típusú cukorbetegséghez vezethet. A kutató elmondása szerint a fiatal felnőtteknél alvás közben gyenge fény átjutott a csukott szemhéjon, és így megzavarta a pihenési periódust. Még ez a kevés fény is elég volt ahhoz, hogy megzavarja gyors szemmozgásos (REM) alvásfázist, melynek során a sejtmegújulás döntő része zajlik.

Mit mutatnak az adatok?

A most megjelent kutatásban az idősebb generációnál vizsgálták ezt a jelenséget, ugyanis náluk már a korukból adódóan magasabb a diabétesz és a kardiovaszkuláris betegségek kockázata – mondta dr. Minjee Kim neurológusprofesszor, a kutatás egyik készítője. „Szerettük volna megtudni, van-e összefüggés ezeknek a betegségeknek az előfordulása és az éjszakai fénykitettség között” – magyarázta Kim.

A projekt során a laboratóriumi körülmények helyett valós környezetben vizsgálták az összesen 552, 63 és 84 közötti férfi és nő alvását. Ehhez egy kis, karóraszerű készüléket használtak, ami mérte az alvásciklusokat, a mozgást és a fény mértékét. „Valójában ezzel azt mértük, mennyi fény érte őket alvás közben, amit aztán a következő 24 órában mért alvással és ébrenléttel hasonlítottunk össze.” – magyarázta Zee. „Szerintem abban különbözik a mi metódusunk más kutatásokétól, hogy igazán objektív adatokat sikerült így összegyűjtenünk.”

A szakértőt és csapatát meglepte, hogy az eredmények alapján a résztvevők kevesebb, mint fele aludt nyugodtan 5 órán hosszabb ideig éjszakánként. „Több mint 53%-ukat érte fény pihenés közben. Egy második elemzésből az derült ki, hogy minél több fény volt valakinél alvás közben, annál valószínűbb volt, hogy az illető cukorbetegségtől, elhízástól vagy magas vérnyomástól szenvedett” – mutatott rá az éjszakai fény és az egészségügyi problémák kapcsolatára az alváskutató. Zee ezen kívül azt is kiemelte, hogy minél erősebb volt valakinél a fény éjjel, az annál inkább hajlamos volt későn feküdni és kelni, ez pedig bizonyítottan növeli a szívbetegségek és az anyagcserezavarok kialakulását.

Hogy érdemes aludni?

Sokféleképpen csökkenthetjük az éjszakai fény mértékét: például az ágyat távolabb tolhatjuk az ablaktól, vagy használhatunk fényblokkoló sötétítőt is. A laptopot, mobiltelefont ne töltsük a hálószobában, ugyanis a kijelzők kék fénye negatívan hat a melatoninszintre, és ronthatja az alvásunk minőségét. Ha nem tudjuk megszüntetni az összes éjszakai fényt, akkor érdemes szemmaszkot használni alváskor. Ha pedig éjjel fel kell kelnünk, akkor ne kapcsoljunk villanyt, ha nem muszáj – tanácsolja Zee. Ez persze nem vonatkozik az idősebbekre, akiknek egészségügyi gyakrabban kell felkelni éjjel, ugyanis a sötétben nagyobb a veszélye annak, hogy elesnek. Ilyenkor megoldás lehet a földön tartani az éjjeli lámpát, lehetőleg úgy, hogy minél közelebb legyen a padlóhoz, illetve az is segíthet, ha meleg fényű égőt használunk. Ennek a fényspektrumnak hosszabb a hullámhossza, így kevésbé zavaró a cirkadián ritmus, vagyis a biológiai óránk számára, mint a rövidebb hullámhosszú kék fény.