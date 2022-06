Drasztikus oltási szabályt vonnak vissza: megszületett a hivatalos döntés

Nagyon megosztotta az osztrákokat, így napokon belül kivezetik a kötelező oltást az országban. Az osztrák felnőtt lakosság eddig 62 százalékban oltotta be magát egyszer vagy többször, sokan viszont akkor is ellenálltak, mikor a kormány már büntetéssel fenyegetőzött.

Júliustól nem lesz kötelező a COVID elleni oltás Ausztriában, mert a döntés nagyon megosztotta az osztrák társadalmat - írja a Der Standard. Az intézkedést február elején vezették be nyugati szomszédunknál, mellyel úttörőnek számítottak az Európai Unióban, mostanra viszont a kormányzat úgy látja, hogy egyrészt a járvány lecsendesedett annyira, hogy el lehet engedni az oltást mint kötelező elemet, de az oltáselleneseket sem lehet rávenni így az immunizálásra.

Az osztrák felnőtt lakosság eddig 62 százalékban oltotta be magát egyszer vagy többször, sokan viszont akkor is ellenálltak, mikor a kormány már büntetéssel fenyegetőzött. A döntés viszont különösen ellemntmondásos éppen akkor, mikor Ausztriában is újra nő az új fertőzések száma.