Kemény év elé nézhetnek az idősebb magyarok: a fiatalok annyira nem aggódnak

Bár úgy érezhetjük, hogy borzalmas évet zártunk, nem mindenki látja így. A felnőtt lakosság negyede számára volt boldog és sikeres év a 2021-es. A többség bizakodva néz az újévre, míg egy 8 százalékos kisebbség az ideinél is nehezebb időszakra számít. A fiatalság azonban az átlagnál jóval optimistább.

Az Ipsos a havi rendszerességű, országosan reprezentatív Omnibusz kutatásával tárta fel egy dinamikusan változó munkaerőpiac lakossági várakozásait. Erőteljesen megoszlanak a vélemények Magyarország elmúlt évéről, de összességében elmondható, hogy kisebbségben vannak azok, akik számára boldog volt 2021, amely eredmények összhangban vannak a nemzetközi What Worries the World kutatás legfrissebb értékeivel is.

Milyen évet zárt és mit vár a következő évtől? (felnőtt lakosság bázisán, N=1.000 fő)

A 40 év alattiak harmada nyilatkozott úgy, hogy boldog és sikeres év van mögötte, míg az életkor növekedésével egyre negatívabb kép rajzolódik ki: a 60 év feletti lakosság 78 százaléka már egy nehéz időszakról számolt be. Általánosságban kijelenthető, hogy a férfiak optimistábban látják az elmúlt évet, mint a nők (32 százalék vs. 20 százalék), és hasonlóképp magas az elégedettek aránya a legjobb anyagi helyzetűek körében (ESOMAR A: 35 százalék).

Milyen évet zárt és mit vár a következő évtől? – „Boldog és sikeres éve volt” (felnőtt lakosság bázisán, N=1.000 fő)

Ezzel szemben a fiatalság mellett a nők, valamint a rossz anyagi helyzetűek és az alacsony végzettségűek tekintenek különösen pozitívan 2022-re (körükben 61-72 százalék könnyű/könnyebb évet vár, míg a sokasági átlag 56 százalék).

A lakosság 17 százaléka vette kezébe sorsa irányítását, vagy váltott kényszerből munkahelyet 2021-ben, és minden negyedik magyar (24 százalék) tervez más állást az újévben.

Váltott munkahelyet a 2021-es évben? Tervez munkahelyet váltani a következő egy évben? (felnőtt lakosság bázisán, N=1.000 fő)

A fiatal felnőttek rugalmasabbnak bizonyulnak, az 55 százalékos sokasági átlaghoz képest csak 37 százalék nem váltott és nem is tervez váltani. Idén minden negyedik 30 év alatti lakos került új munkahelyre, és ötből kettő tervez 2022-ben máshol szerencsét próbálni.

Váltott munkahelyet a 2021-es évben? Tervez munkahelyet váltani a következő egy évben? (felnőtt lakosság bázisán, N=1.000 fő)

Ezen túl legnagyobb arányban a szakmunkás végzettségűek és az észak-alföldi lakosok (23-23 százalék) mentek át más munkaadóhoz 2021-ben, míg a jövő évben főként a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők és a Dél-Alföldön élők (38 százalék és 33 százalék) terveznek váltani.

Készül a Pénzcentrum nagy Boldogságfelmérése

Tény, hogy kapcsolataink minősége kulcsfontosságú életünkben, és egy olyan felemás év vége felé, mint az idei, mi is kíváncsiak vagyunk, hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony.

Még idén, 2021 legutolsó napjaiban publikáljuk az eredményt, melyből kiderül majd, mennyire boldog nép a magyar, melyek a legboldogabb területei az országnak, és mi frusztrálja leginkább az embereket. Ha válaszolsz a 15 rövid kérdésünkre, sokat segíthetsz nekünk abban, hogy kiderüljön: boldog-e a magyar?