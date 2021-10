Folytatódik a szigorítás: már itt is kötelező lesz a maszkviselés Magyarországon

Az OTP Bank dolgozóinak kötelező lesz a maszkviselés holnaptól, és a Fővárosi Törvényszék épületeiben is mindenki köteles lesz eltakarni az orrát és a száját. A romló járványhelyzet miatt a BME-n és a hegyvidéki önkormányzat épületeiben is kötelező lesz a maszkhasználat.

Csütörtöktől a Fővárosi Törvényszék épületeiben mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot viselni – közölte a Fővárosi Törvényszék, hozzátéve, hogy a maszkokat helyesen kell viselni, az orrot és a szájat is el kell fedni.

Emellett holnaptól az OTP Bank fióki dolgozóinak is kötelező lesz a maszkviselés, és jövő héttől hasonló, egyre szigorodó intézkedésre a központi irodaépületekben is számítani kell. A pénzintézet a Portfolio megkeresésére közölte:

kiemelten fontos a munkavállalók és családjaik egészsége, ezért a körülményeknek megfelelő intézkedéseket vezettünk be, amelyeket folyamatosan felülvizsgálunk. A bank tavaly február óta rendszeresen ülésező koronavírus munkacsoportja folyamatosan tájékoztatja a kollégákat az aktualitásokról. Monitorozzuk a járvány alakulását, a Csoporton belüli érintettség számait, illetve a jogszabályokat is nyomon követjük. Ezek változását próbáljuk lekövetni intézkedéseinkkel, a járvány erősödése miatt jelenleg folyamatosan szigorítjuk az intézkedéseket is.

Fontos megjegyezni, hogy a fiókokba betérő ügyfeleknek az érvényes kormányzati intézkedéseknek megfelelően egyelőre nem szükséges maszkot hordania.

Nem csak a törvényszék és az OTP közölte a héten, hogy bevezetik a kötelező maszkviselést: a járványhelyzet változása miatt 2021. november 2. napjától a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem belső, zárt tereiben (tanterem, folyosó, iroda stb.) a szájat és orrot egyaránt takaró maszk viselete kötelező.

A tanórán maszkot nem viselő hallgató teljesítményértékelésen, vizsgán való részvétele megtagadható. Az éppen órát tartó oktatónak azonban nem kell viselnie a maszkot.

A Hegyvidéki Önkormányzat kulturális és sportintézményeiben november 1-től a hat éven felülieknek kötelező a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk viselése, írja a hegyvidek.hu. A Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda területén november 2-tól kötelező a maszk használata.

A sportintézményekben a medencetérre nem vonatkozik a szabályozás. A Hegyvidéki Önkormányzat épületébe belépő ügyfeleknek pedig már október 13. óta kötelező maszkot viselniük. A BME-s eljárással szembeni különbség, hogy itt az önkormányzat jelezte, az ügyfélfogadás során eljáró munkatársak az ügyfélfogadás alatt szintén kötelesek maszkot viselni.

Karácsony Gergely kedden tartott sajtótájékoztatóján elmondta, szeretnék megkérni a budapesti lakosokat, hogy a biztonságunk érdekében viseljék a maszkot a közösségi közlekedés járatain. A főpolgármester megjegyezte,

a Fővárosi Önkormányzatnak jelenleg nincs jogköre előírni a maszk használatát, de követve a MTA szakembereinek javaslatait erősen ajánljuk az orr és a száj eltakarását az utazási idő alatt. A közösségi közlekedés egyébként bizonyítottan nem veszélyes a vírus terjedése szempontjából, örömteli, hogy egyre többen választják a budapesti járatokat, biztatok mindenkit, hogy használják bátran, csak viseljék a maszkot.

Hozzátette, a szakemberek egyetértenek abban, hogy zárt térben kötelezővé kéne tenni a maszk használatát. Karácsony bejelentette, hogy a fővárosi fenntartású idősotthonokban szigorító intézkedéseket kell bevezetniük: az ünnepek után, november 2-től azok a bentlakók, akiknek van védettségi igazolványuk, az intézményt elhagyhatják, de a visszatéréskor izoláció vár rájuk a többiek védelmében. Érintésmentes látogatás továbbra is lehetséges védettségi igazolvány bemutatása után.