Súlyos bejelentést tett Gulyás Gergely: magyarok millióinak augusztusig fennmaradnak a korlátozások ×

Május 6-i kormányinfón Gulyás Gergely többek között arról beszélt, hogy akik nem oltatják be magukat, azoknak a korlátozások augusztusig fennmaradhatnak.

Sikerült a harmadik hullámot megtörni

- mondta el Gulyás Gergely a május hatodiki kormányinfón, aki ismertette, hogy a felnőtt lakosság 53 százaléka már megkapta legalább az első koronavírus elleni védőoltását. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy aki beoltatja magát, az közel visszakaphatja a szabad életét.

A miniszter kiemelte, hogy akik nem oltatják be magukat, azoknak a legtöbb korlátozás fennmarad legalább augusztusig.

Így ők addig nem mehetnek éttermek beltereibe, koncertekre, fesztiválokra, moziba, múzeumokba sem. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy jövő héttől átlagosan hetente 120-180 ezer Pfizer fog rendelkezésre állni, de ezekből második oltásra is félre kell tenni, illetve ezekkel most első sorban fiatalokat fognak oltani.

Két oldali ország-megállapodások miatt Gulyás Gergely szerint nem lesznek veszélyben a magyar nyári utazásai. Függetlenül attól, hogy ki milyen vakcinát vett fel Magyarországon – hangsúlyozta a miniszter.

2022-es költségvetés egyik célja a dinamikus növekedés biztosítása. Ha minden jól megy, akkor az idei év végére érhetjük el azt a szintet, mint amin voltunk a koronavírus járvány kitörésekor

- tette hozzá.

Miért nem ismerik el a külföldön beadott oltást?

A külföldi igazolásoknak nincs jelenleg egységes rendje, ezért nem fogadjuk el a külföldön beadott oltásokat. Ahol megkötjük a kétoldalú megállapodásokat, ott elfogadjuk a külföldi igazolást - mondja Gulyás Gergely. Egyelőre védettségi igazolást azoknak tudunk adni, akiket Magyarországon oltunk be. Most megnyitjuk a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező külföldiek számára az oltást, így ők is kaphatnak igazolást.

Mire utalnak a friss szennyvízadatok?

Folyamatosan vizsgáljuk, hogy van-e összefüggés a szennyvízben lévő örökítőanyagok emelkedése és a nyitás között. Egyes budapesti kerületekben, főleg a budai oldalon, illetve Debrecenben és Szolnokon láttunk kismértékű emelkedést, ezeket folyamatosan figyeljük, egyelőre

nem látjuk, hogy a nyitásnak drámai hatása lenne.

Egyelőre nem kell harmadik Sinopharm-oltás

Magyarország is folyamatosan vizsgálja a vakcinák hatékonyságát, a híresztelésekkel ellentétben nincs szükség harmadik oltásra a Sinopharm esetében sem - szögezi le Gulyás Gergely. Nincs különbség az egyes vakcinák között, akik megkapták bármelyik oltást, azoknál a megbetegedések száma alacsony, a védettség magas.

Hova mehetünk majd itthoni igazolással?

Nagyon sok országgal tárgyalunk a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról, az összes szomszédos országgal, az összes nyaralási célponttal szeretnének megállapodni. Mindenkivel tárgyalunk, aki nyitott erre - mondja Gulyás.

Ebben a hónapban lehet döntés a táborokról

Májusban dönt a kormány a nyári táborok megtartásának lehetőségeiről és feltételeiről - válaszolja a miniszter.