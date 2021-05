Küszöbön a kullancsinvázió: vérzéses lázt terjesztő faj jelent meg magyarországon

A klímaváltozás miatt telepedett meg nálunk a Hyalomma kullancsfaj, amely a nagyon veszélyes krími-kongói vérzéses láz vírusát képes terjeszteni.

Újabb kullancsfajta bukkant fel – számolt be róla az RTL Híradó. A mélyen barázdált testről és a fehér sávos ízelt lábakról felismerhető Hyalomma kullancsokat vélhetően a vándormadarak hurcolhatták be Közép-Európába, és a klímaváltozás miatt tudtak meghonosodni errefelé. Eddig itthon szarvasmarhán és margitszigeti sündisznókon találtak néhányat. A vérszívók több mint fele betegségeket hordoz. A Lyme-kór és az agyhártyagyulladás a legismertebbek, de egy másik, még veszélyesebb vírus is megjelenhet, Földvári Gábor parazitológus szerint:

a Hyalomma kullancsok egy egzotikus betegséget a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni.

Egy magyar kutatócsoport adatokat gyűjt a hazánkban eddig Pest megye környékén észlelt kullancsok elterjedéséről, ehhez pedig segítséget kérnek: aki ilyen kullancsot talál, elküldheti nekik az állatról készült fotót a Kullancsfigyelő honlapon keresztül.