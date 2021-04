Senki ne kergessen illúziókat: lehet a járványnak még 4. hulláma is

A vírus szezonalitására egyre biztosabb, a globális vakcinációs program pedig aligha éri el őszre a kívánt hatást. Nem mindegy azonban, hogy miként várjuk majd a 4. hullámot.

Bár a világ egyes országaiban, így Magyarországon is viszonylag jól állunk vakcinációval, de a nyájimunitáshoz ez kevés, pláne egy amúgy globálisan terjedő járványban - írja Kemenesi Gábor, biológus, víruskutató a Portfolio-n.

Így még azokban az országokban is, mint például Magyarországon, ahol jól állunk átoltottságban, a nyáron is fenn kell tartani bizonyos óvintézkedéseket. A kutató leginkább a távolságtartást emeli ki, de ilyen a maszkviselés is, hiszen fontos a fertőzési láncok megszakítása. Emellett fel kell készülni egy esetleges - és szerinte biztosan bekövetkező - negyedik hullámra is.