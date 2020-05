Nyitnak az óvodák, iskolák: kell-e aggódniuk a szülőknek a koronavírus miatt?

A héten robbant a hír, hogy az óvodák és bölcsődék vidéken május 25-től, Budapesten június 2-ól visszatérnek a normális működési rendhez. Június 2-től engedélyezik az iskolákban a tanulók és a pedagógusok oktatási célú találkozását is, kiscsoportos konzultációkat, illetve egyéni felkészítést lehet tartani. Dr. Szabó Hajnalkával, a Doktor24 - Svábhegyi Gyermekgyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyászával, gyermektüdőgyógyász főorvosával többek között arról beszélgettünk, milyen egészségügyi kockázata lehet a nyitásnak, mire érdemes figyelni a szülőknek, a várandós kismamáknak, valamint az újszülöttek szüleinek.

Vidéken már május 25-én, a fővárosban pedig június 2-án nyitnak az óvodák, bölcsődék, valamint az iskolákban is lehetővé válik kiscsoportos konzultáció és egyéni foglalkozás, ugyanakkor a tanév végéig marad a digitális oktatás.

Van kockázata a nyitásnak, a vírus nem tűnt el, továbbra is itt van köztünk. Épp ezért továbbra is elővigyázatosnak kell lenni, be kell tartani az óvintézkedéseket

- mondta a Pénzcentrumnak Dr. Szabó Hajnalka, a Doktor24 - Svábhegyi Gyermekgyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyásza, neonatológus, gyermektüdőgyógyász főorvos, aki azt javasolja, a következő hetekben is érdemes kerülni a zsúfolt helyeket.

Ki kell mozdulni otthonról, de bevásárlás vagy játszóterezés helyett én azt javaslom, inkább természetközeli helyekre menjünk, ahol nincsenek sokan. Biciklizés vagy tollas az erdő szélén, kirándulások, ezt érdemes most előnyben részesíteni

- javasolja a szakember. A játszótereket kisgyerekekkel nehéz elkerülni, azonban ott nehezebb is tartani a 2 méteres távolságot egymástól, ahogy azt sem lehet tudni, mikor fertőtlenítették az ott található játékokat. Ha a gyerek mindenáron játszótérre vágyik, akkor bizonyos játékok (pl. hinta) fertőtlenítőkendővel való letörlése javasolt. A játszóterezést követően pedig alapos kézmosás, kézfertőtlenítés és arcmosás ajánlott.

Továbbra is tegyünk meg minden óvintézkedést

Dr. Szabó Hajnalka hangsúlyozta, Európában a fertőzöttek mindössze 1 százalékát teszik ki a gyerekek, és közülük is sokan tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészelik át a betegség lefolyását.

Ugyanakkor a családban élő idősekre vagy krónikus betegséggel élőkre továbbra is kiemelten figyelni kell, számukra kockázatot jelenthet a tünetmentes beteg.

"Az iskolából, óvodából, bölcsődéből való hazatérés után lehetőleg még az előszobában vegyék le a gyermekek és a szülők az utcai ruhákat. A legbiztonságosabb óvintézkedés, ha hazaérkezés után a család minden tagja gyorsan letusol, de ha erre nem kerül sor, a gyermekek arcát szappanos vízzel érdemes lemosni és persze elengedhetetlen az alapos kézmosás"- mondta a doktornő, hozzátéve, a kézfertőtlenítőszerek használata is erősen javasolt például a hazaúton, ha tömegközlekedési eszközt használ a család.

Honnan tudjuk, elkapta-e a gyerek?

A COVID-19 változatos tünetekkel jelentkezik, gyerekek esetén pedig gyakran egyáltalán nem jelentkeznek szimptómák. A doktornő a héten részt vett egy az Európai Tüdőgyógyász Társaság által szervezett online konferencián, ahol három neves szakember számolt be a gyermekkori koronavírus fertőzés területén végzett klinikai kutatásokról.

Gary Wong, hongkongi gyermektüdőgyógyász foglalta össze az eddigi távol-keleti kutatások eredményeit.

"Fontosabb következtetései a következőek voltak: az esetek 76,6%-ban volt a gyermeknek vele egy háztartásban élő szoros kontaktja, az esetek mintegy fele láztalanul zajlott. Jellemző volt továbbá a tünetmentes vírushordozók magas aránya olyannyira, hogy még tüdőgyulladás is zajlott tünetmentesen vagy nagyon tünetszegényen. Természetesen a tünetmentes vírushordozó is képes fertőzni a környezetét, bár kisebb mértékben mint az, aki tünetekkel rendelkezik" - mondta Dr. Sabó Hajnalka.

A második előadó Daniel Jackson wisconsini gyermektüdőgyógyász, asthma-kutató volt, akinek legfontosabb megfigyelése az volt, hogy

az egyidejűleg allergiás és asthmás gyermekek kevésbé hajlamosak a COVID-19 betegségre.

Ez volt a megfigyelése az allergiás náthában szenvedőknél is, míg a pusztán asthmásoknál nem sikerült kimutatni ezt az összefüggést. Az allergiás gyermekeknél viszont azt lehetett megfigyelni, hogy a vírusnak a légúti sejtekhez való kapcsolódását biztosító ACE2 receptor lényegesen kisebb számban jelenik meg a légúti hámsejtek felületén. Ennek magyarázata a további kutatásainak a célja lesz.

A harmadik előadást Alexander Möller svájci gyermektüdőgyógyász tartotta arról, hogy melyek voltak azok a krónikus légzőszervi alapbetegségek, amelyekhez társult COVID-19. A klinikai vizsgálathoz majdnem mindegyik európai ország szolgáltatott adatokat. Eredményei azt igazolták, hogy míg az asthmások jelentek meg a legmagasabb számban a gyermeksürgősségi részlegükön, a cisztás fibrózisban(CF) és a bronchopulmonális diszpláziában (BPD) szenvedők sokkal kevesebben voltak, de e két utóbbi csoportból (főleg a legutóbbiból) kerültek ki a legsúlyosabb betegek: míg az asthmásoknak a 9%-a, addig a CF-esek 38% és a BPD-sek 43%-a került intenzív osztályra. Elmondta azt is, hogy sok asthmásnak valójában nem is volt szüksége kórházi kezelésre, inkább biztonságból utalták be őket.

Szabó doktornő hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a különböző alapbetegséggel élő gyerekek a járványhelyzetben is tovább szedjék a gyógyszereiket.

Ha a gyermek allergiás, továbbra is szedje a tablettát és használja az orrsprayt, ha felírta az orvos. Az allergiás patomechanizmus miatt gyulladt orrnyálkahártyán könnyebben megtapadhatnak a különböző mikroorganizmusok

- mondta dr. Szabó Hajnalka, hozzátéve, ráadásul, mivel sok gyermek tünetmentes, nem tudhatjuk, nem terjeszti-e a vírust, amely tüsszögés, köhögés során keletkező, vírust tartalmazó cseppek formájábanmagasabb kockázattal fertőzhet meg másokat.

Kell-e aggódniuk a várandós nőknek?

Noha a COVID-19-el kapcsolatban még nagyon sok a megválaszolatlan kérdés, az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, a többi, légúti megbetegedést okozó vírushoz hasonlóan ezt is megszűri a placenta, akkor sem jut a méh belsejébe, ha a kismama megfertőződik.

A rendelkezésre álló információk alapján az új koronavírus nem mutatható ki az anyatejben, vagyis az anyatej továbbra is a legmegfelelőbb tápláléknak számít újszülöttek és csecsemők számára. Ugyanakkor, ha az édesanya fertőzött, minden lehetséges óvintézkedést meg kell tenni az újszülött megfertőződésének elkerülése érdekében: szoptatás előtt alaposan kezet kell mosni, és mivel a vírus cseppfertőzéssel terjed, érdemes maszkban szoptatni.

A babalátogatással kapcsolatban a doktornő elmondta, a járványhelyzettől függetlenül is érdemes kivárni a 2-4 hetet, most viszont erre még fokozottabban kell figyelni, ugyanis a látogatók házhoz vihetik a kórokozókat.

Címlapkép: Getty Images