Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője: Elképzelésem sincs, mi fog történni holnap

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában többek között hatóanyagok tesztjét végzik. A pécsi kutatócsoport és Koronavírus kutató Akciócsoport vezetője, Prof. Dr. Jakab Ferenc most a HelloVidéknek mesélt a Pécsen folytatott munkákról és arról, miért is választotta ezt a pályát.

Hogy telnek a mindennapjai a koronavírus-járvány kezdete óta?

Prof. Dr. Jakab Ferenc: Rettenetesen fárasztóan. Gyakorlatilag 16-18 órát dolgozom, attól függően, hogy mennyit kell megbeszélésekre járnom. Mostanában nagyon keveset tudok a laborban tartózkodni. Inkább a szervezési dolgokban veszek részt. Szervezek - megbeszélek - szervezek, videokonferenciázok. Fárasztó, rettenetesen. Nem maga a laboratóriumi munka, - hisz az szinte nincs is - hanem a súly, a felelősség.

A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetőjeként milyen feladatot kell ellátnia?

Március 13-án, mikor megkaptam ezt a nemes, ám de rettenetesen nehéz posztot, akkor ugye azt a feladatot kaptam, hogy hatékony gyógymódot és gyógyszert fejlesszünk, ami nem egyszerű dolog. Aki nem kutató, az nem tudja, hogy a kutatás az nem megy egyik napról a másikra, ez hosszú hónapokba, évekbe is telhet. Ez nagyon nagy felelősség. Emellett ki kellett alakítani egy országos hálózatot is. Egy olyan kutatócsoportot kellett összeállítani, amiben minden diszciplína képviselteti magát. Szükség volt kémikusra, biológusra, vegyészre és farmakológusra is. Ez azért nehéz volt, és természetesen őket most egyben is kell tartani. De igazából ugyanazt csinálom, mint eddig, csak sokkal több a szervezés. Meg sokkal nagyobb a felelősség. Úgy érzem, hogy szintet léptem felfelé.