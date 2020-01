Jó évet jósolnak a biztosítók: ezekre a termékekre csaptak le a magyarok

Az első három negyedév eredményei alapján a 2019-es esztendő meglehetősen sikeres év volt a magyar biztosítók számára. Az időszak során körülbelül 11 százalékkal nőtt a szektor díjbevétele, ami az év végére valószínűsíthetően átlépte 1100 milliárd forintot - mondta Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökhelyettese.

A nyugdíjbiztosítások növekedése töretlen volt, de a kockázati biztosítások is valószínűleg jelentős növekedést tudtak felmutatni a teljes évre vonatkozóan. A biztosítási szektor kiváló indikátora a gazdaság irányának, így a vállalatbiztosításoknál a megemelkedett beruházásoknak is látszódott a hatása.

Egyedi hatásnak tekinthető a tavalyi év növekedésében a kgfb-piac növekedése, amely nagyrészt a biztosítási adónak a kgfb-díjakba való beépüléséből adódik. A negyedik negyedévre is hasonló növekedési dinamikát feltételezve nagyjából 230 milliárd forint lehet a teljes éves kgfb-díjbevétel. Az idei évben a gépjármű piacon kettős hatásra számítunk: egyrészt a nagy járműeladó cégek részéről lassulás, ugyanakkor a kormány családvédelmi programjának köszönhetően nem csak a kötelező, de a casco biztosítások iránt is növekvő kereslet várható. Az egyéb biztosítási ágak közül Erdős Mihály kiemelte: a mikrovállalkozások nagyon kevés biztosítással rendelkeznek, amiben van növekedési potenciál, másrészt az utasbiztosítások dinamikus növekedésére is számít a szektor. A lakásbiztosításoknál az ingatlanpiacok várható lassulása, valamint a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás megjelenése okozhat megmozdulást a piacon a 2020-as esztendőben. A nyugdíjbiztosítások az idei évben is a húzóágazata lehet az életbiztosításoknak.

A MABISZ elfogadott, változatlan stratégiai témái közé tartozik az idei évben is a digitalizáció erősítése, az ezt támogató szabályozói környezet elősegítése, a Fiatal Generációs Stratégia továbbvitele, valamint az egy éve elindított és nagy sikerrel debütáló e-kárbejelentő mind szélesebb körben történő megismertetése. A szövetség mindezek mellett igyekszik edukációs szerepét is tovább erősíteni a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás területén.

A szövetség nyugdíjbiztosítási kampányának videóit közel másfél millióan tekintették meg, a honlapon kialakított tájékoztató és tanácsadási oldalon pedig több mint százötvenezer látogatás történt. Az immár hagyományosnak mondható őszi Biztonság Hete rendezvénysorozatot idén negyedik alkalommal szeretné megszervezni a MABISZ az ORFK OBB-vel közösen. A tavalyi országos témahétnek több mint huszonötezer látogatója volt a helyszíneken, a YouTube-on pedig a kisfilmek megtekintőinek a száma meghaladta az 1,1 milliót.

A tavasz nagy feladata és vállalása pedig a márciusi Pénz7 rendezvény, amelyet a teljes szektor támogat, és a rendezvényeken, illetve az iskolai órákon képviselteti magát.

Az E-Kárbejelentő digitalizálta a kárbejelentést

A 2019. január elején indított E-kárbejelentő alkalmazás Magyarország egyik legnépszerűbb alkalmazása lett, amely mind a mai napig kategóriájában a TOP 10-ben szerepel - mondta Mészáros László, a MABISZ informatikai főosztályvezetője. Az alkalmazást a megjelenése óta több, mint 250 ezren töltötték le, és több, mint 7000 kárbejelentés érkezett az E-kárbejelentőn keresztül a biztosító társaságokhoz.

A két résztvevős és nem személyi sérüléses balesetek közül az év végi adatok szerint már minden 10. baleset kárrendezését a MABISZ E-kárbejelentőjén keresztül indították el.

Az ügyfél-visszajelzések szerint az E-kárbejelentő applikációról a magyar felnőtt lakosság 48,4 százaléka hallott már. A kárbejelentőktől érkezett visszajelzések alapján számos javaslat beépítésre került az E-kárbejelentő rendszerébe. A felhasználók jelentős része nagy megelégedettséggel használja az alkalmazást és 82 százalék ajánlaná barátainak is. Alapvető cél, hogy egy baleset utáni, stresszes helyzetben a felek automatikusan a mobiltelefonjukhoz nyúljanak, ne pedig a papíralapú kárbejelentő és íróeszköz után kotorásszanak a kocsijukban - mondta Mészáros László.

Európai összehasonlításban is igen jó védelmet nyújtanak a hazai biztosítások

A bonus-malus rendszer szabályozása kapcsán Kerékgyártó Csaba, a MABISZ nem-életbiztosítási ágazatvezetője kihangsúlyozta, hogy a biztosítási szabályozások 90 százaléka nemzetközi szintről jön. A bonus-malus rendszerek a közlekedésbiztonság érdekében kerültek bevezetésre Európa szerte. Hazánkban 1991 óta működik a rendszer, az elmúlt 20 évben rengeteg ügyfél érte el a legmagasabb bonus fokozatot: a személygépjárművek 35 százaléka B10-es kategóriába tartozik. A bonus-maluson kívüli kártörténeti adatok figyelembe vétele igazságosabbá teszi a rendszert, egyéb díjkedvezményekre, pótdíjakra ad lehetőséget.

Mivel az ügyfelek megszerzéséért folytatott verseny erős (13 kgfb-biztosító verseng a piacon), a biztosítók díjtarifáikat eltérő kockázati profil mentén alakítják ki, jelentős díjszórással, így kijelenthető, hogy az ügyfél nagy valószínűséggel talál olyan biztosítót, amely a B/M-on kívüli kártörténeti adatokat a kárt okozó ügyfelek számára kedvezőbben veszi figyelembe. Ezt segíti a MABISZ is a honlapon működtetett összehasonlító oldallal, a Díjnavigátorral.

A hazai biztosítások, így a kgfb-biztosítások európai összehasonlításban is jó ár-érték arányt képviselnek. Széles fedezeti körrel rendelkező biztosításokról van szó, ami európai összehasonlításban is igen jó védelmet nyújt a magyar biztosítottak számára. Az EU-s tagállamok kgfb-s átlagdíjaihoz képest ráadásul a hazai átlagdíj a legalacsonyabbak közé tartozik.

A fogyasztók körülbelül 80 százaléka elégedett a kgfb-biztosítók szolgáltatásával a közvéleménykutatások több éves eredményei szerint. A kárban érintett felek körében is meglepően magas az elégedett ügyfelek aránya: vétlen ügyfeleknél közel 70 százalék, kárt okozó ügyfeleknél is közel 50 százalékos.

