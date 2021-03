Itt a bejelentés: elmarad a hétvégi tömeges oltás Magyarországon

A hétvégén lenne esedékes annak a 74 ezer krónikus betegnek a beoltása, akiket már értesítettek is SMS-ben. Az már látható volt az eddigi reakciókból, hogy zavar van a rendszerben, mert több olyan személy is kapott behívót az oltásra, aki nem krónikus beteg. Ma délelőtt azonban a kormányzati tájékoztató portálon megjelent pár sor arról, hogy a hétvégi oltás elmarad, csakhogy ezt szinte azonnal törölték. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján pedig bejelentették, hogy a krónikus betegek hétvégi oltása elmarad. Erről hamarosan kapnak SMS-tájékoztatást a betegek, az oltásra később kerül sor.

A hétvégi oltásprogram elmarad

Mondta György István államtitkár, aki dezinformációnak nevezte azt a hírt, amely szerint probléma áll fenn az oltási programban. Emlékeztetünk, hogy a hétvégi oltási program elmaradásáról a kormányzati portál tájékoztatott, mielőtt eltávolították az erről szóló sorokat a közleményben.

EZ VÉGÜL IGAZNAK BIZONYULT, MERT GYÖRGY ISTVÁN MOST BEJELENTETTE, HOGY A HÉTVÉGI OLTÁSI PROGRAM ELMARAD.

Akik SMS-t kaptak, egy elnézést kérő SMS-t fognak kapni erről. Az oltást később pótolják. Korábban a Portfolio is megíra, hogy a koronavírus tájékoztató portálon megjelent reggel pár sor arról, hogy a hétvégi oltási program technikai okok miatt elmarad. Azt viszont a közlés után szinte azonnal törölték, és mivel más tájékoztatás eddig nem volt, nem lehetett pontosan tudni, hogy végül megtartják-e a 74 ezer krónikus beteg holnap kezdődő beoltását. Most viszont György István bejelentette, hogy a program elmarad, és majd egy későbbi időpontban kerül rá sor.

Rengeteg olvasói levél és megkeresés érkezett a Portfoliohoz és más portálokhoz is, hogy úgy kaptak sms-értesítést az AstraZeneca oltásról, hogy ők már részesültek az első adagban. Több alkalommal pedig érthetetlenül furcsa oltópontokra rendelték volna az oltás előtt állókat. A rendszer anomáliáit erősítette meg gyakorlatilag szó szerint Orbán Viktor is a péntek reggeli rádióinterjújában, amikor részletesen beszélt a jelenlegi oltási rendszer problémáiról. A miniszterelnök így fogalmazott: "van problémánk az oltással természetesen, de az nem az oltóanyagokkal függ össze, hanem technikai kérdésekke".

"Eddig kisebb létszámmal oltottunk, most nagyobb létszámot. Eddig úgy oltottunk, hogy a háziorvos ismert volt a körzetben és ő személyesen ismerte a betegeit. Tehát mondjuk úgy, hogy személyes ismerettség alapú volt az oltás. Most hogy tömegesen oltunk, át kell állni az adat alapú oltásra. Ha itt az adatok nem stimmelnek, akkor semmi sem stimmel, az az alapja mindennek. És itt előfordul, hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak. Kaptunk olyan hírt, hogy a lakóhelytől nagyon távoli pontra hívtak be valakit. Ezért az egész rendszert meg kellett állítani, reggel ezt el is döntöttük.

Az adatokat felül kell vizsgálni. Nagyon sok ember nem ott lakik, ahol az adatok szerint az állandó lakhelye van. Van, aki évek óta nem volt háziorvosnál, de közben megváltozott a lakhelye, tehát valahogy a rendszerből kikerült és a lakcímnyilvántartások sem stimmelnek sok esetben. Az adat alapú oltási szervezésnek vannak problémái. Ezt ki fogjuk javítani. Erre külön operatív kis csoport felállt. Ahogy tömegessé válik az oltás, a személyes ismerettség alapú oltás már nem lesz elegendő" - fejtette ki részletesen. Hozzátette azt is, hogy van egy telefonszám, ahol lehet érdeklődni az oltások miatt.

Címlapkép: Getty Images