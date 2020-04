Ismét videón jelentkezett Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz és a java csak most következik

A koronavírus elleni gyógyszerek fejlesztésének lehetőségeiről és a betegség tüneteit enyhítő készítmények rendelkezésre állásáról egyeztetett csütörtöki videókonferenciáján Orbán Viktor neves hazai szakemberekkel.

A járvány hosszú lesz és a java csak most következik, vakcina az nincsen, hacsak most Önök meg nem lepnek engem most valami bejelentéssel. Azt kell hinnem, hogy még egy ideig nem is lesz

- szólt a professzorokhoz az Innovációs és Technológiai Minisztériumból indított videókonferencián Orbán Viktor. Íme:

<br />

"Ugyanakkor nem csak vakcinára kell gondolnunk, hanem szükségünk van minden gyógyszerre, amelyek enyhítik a betegek tüneteit. Ha a betegség tömegessé válik, akkor az igény jelentősen megnő azon gyógyszerek iránt, amelyek enyhítik a betegség tüneteit" - magyarázta a korámnyfő, aki úgy tudja, hogy több gyógyszernek a tesztelése is zajlik Magyarországon.

Azt is megosztotta a beszélgetésen résztvevőkkel, hogy az Operatív Törzsben azon is dolgoznak, hogy a következő hetekben felhalmozzanak elegendő gyógyszert, ami a tömeges fertőzések időszakában az emberek rendelkezésére tudnak bocsátani.

A videó alapján a következő szakemberek vettek részt a beszélgetésben:

Bogsch Erik, a Richter Gedeon elnöke.

Závodszky Péter, Széchenyi-díjas magyar biofizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, PhD, az MTA doktora, a Testnevelés Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Keserű György, gyógyszerkutató, egyetemi tanár, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

Kacskovics Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékének vezetője, egyetemi tanár, az egyetem Természettudományi Karának dékánja. A hazai kutatóintézetekből álló konzorcium vezetője.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Miért tartották az eseményt?

Az ITM közleményben jelezte, hogy miért is ültek ma össze a kutatók, szakemberek az online térben a kormányfővel és Palkovics László innovációs miniszterrel: "Több mint 2,3 milliárd forintos támogatással egy tucatnyi, a koronavírussal szembeni egészségügyi védekezést hazai szaktudásra és kapacitásokra alapozva megerősítő kutatás-fejlesztési projekt zajlik Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök részvételével a fejlesztések előrehaladását, várható eredményeit tekintették át a kutatócsoportok vezetői, képviselői egy mai videókonferencián" - közölte a tárca.

Címlapkép: Getty Images