Ennyi civil autóra szerelt kamerákat a rendőrség: mutatjuk, kikre kell figyelni

Több mint 40 jelzés nélküli civil autóval vadászik a pofátlan sofőrökre a rendőrség. A Pénzcentrumnak az ORFK elárulta azt is, miképpen kell eljárnia annak, aki autós kamerával rögzít szabálytalanságot, balesetet. A feljelentésnek több buktatója is van, mutatjuk, milyen kritériumoknak kell megfelelniük.

Az utóbbi hetekben már alaposan körbejártuk az autós kamerákat, egy jogász és a biztosítók is elmondták, mit érdemes tudni a magyarok által egyre kedveltebb kütyükből. Most az Országos Rendőr-főkapitányságnak tettünk fel kérdéseket a menetrögzítőkről.

A Pénzcentrumnak küldözz válaszukból kiderült, hogy a rendőrség a lefolytatott eljárásoknál nem tarja nyilván azt, hogy a jogsértés milyen módon jutott az eljáró szerv tudomására, így azt sem tudják megmondani, hogy az utóbbi időben hány felvétel miatt indult eljárás.

Mint írták, aki valamilyen szabálysértést, balesetet rögzít a kamerájával, az észlelt jogsértés miatt bármely rendőri szervnél személyesen szóban, illetve írásban (azaz postai úton, vagy e-papír igénybevételével elektronikus úton a https://epapir.gov.hu/ oldalon) kezdeményezhet eljárást.

Az ORFK arra is figyelmeztetett, hogy a feljelentés kötelező tartalmi elemeit a vonatkozó jogszabályok határozzák meg:

amelyek a feljelentett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek a leírása, a bizonyítási eszközök megjelölése, továbbá az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megadása. A felvételek okirati bizonyítéknak tekinthetők, amelyeket csatolni kell a feljelentéshez. A hatóságnak a felelősség kétséget kizáró bizonyításához széleskörű tényállás-tisztázási tevékenységet kell végeznie, ezért szükséges lehet a jogsértést észlelő személy tanúvallomása is, amelyhez elengedhetetlen a feljelentő személyének az ismerete

- írták. A jogsértésről készült képfelvétel az eljárásban felhasználható, ugyanakkor ezzel összefüggésben az alábbiak nem hagyhatók figyelmen kívül:

Abban a tekintetben, hogy az adott jogsértés miatt eljárás indítható-e, illetve szankció alkalmazható-e, meghatározó jelentősége van a jogsértés elkövetése helyének és idejének. A jogsértés helyének azért van meghatározó jelentősége, mert ez alapján ítélhető meg, hogy az adott helyen mik voltak a közlekedési szabályok. E nélkül nem állapítható meg, hogy a felvételen látható magatartás jogsértő-e. Annak, hogy a felvételen látható magatartást hol tanúsították azért is jelentősége van, mert a magyar szabálysértési és közigazgatási hatóságok kizárólag a belföldön elkövetett jogsértés miatt járhatnak el.

Ezen túlmenően szükséges ismerni a jogsértés elkövetésének időpontját is. Ennek azért van jelentősége, mert egy jogsértés miatt eljárni és szankciót alkalmazni kizárólag akkor lehetséges, ha a jogsértés nem évült el. Ezért elengedhetetlen, hogy a felvételkészítés fenti körülményeit az eljáró hatóság tisztázza. Hiába látszik ugyanis a felvételen egy időpont, azonban azt a használó állítja be, tehát önmaga a felvétel alapján kétséget kizáró módon nem igazolható a jogsértés időpontja, melynek az esetleges elévülés szempontjából meghatározó jelentősége van.

Mindezekből következően a jelzett körülményekre vonatkozóan további bizonyítékokat kell beszereznie az eljáró szabálysértési, illetve közigazgatási hatóságnak. Ezen körülményekre és okokra visszavezethetően, ahhoz, hogy a felvételt a hatóság bizonyítékként értékelje szükséges a készítőjének tanúként történő meghallgatása, ahol jegyzőkönyvbe nyilatkozik a képkészítés körülményeiről.

- írta az ORFK sajtóügyelete. Hozzáteték, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 78. paragrafusa értelmében a szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg.

Tanítják a pofátlanokat

A rendőrség rendre közzé teszi az aktuális civil autós ellenőrzésekről készült felvételeket. A Pofátlan(tan)ítási akciónak keresztelt művelet kapcsán is küldtünk kérdéseket az ORFK-nak. Válaszukból kiderült, hogy nem lehet pontosan megmondani, hogy jelenleg hány autóval vadásznak a pofátlanokra: az Országos Rendőr-főkapitányság az ilyen típusú közúti ellenőrzések végrehajtása érdekében 40 darab szolgálati jelleg nélküli járművet szerzett be és adott át a területi szerveknek. Azonban ezen túlmenően más, nem rendőri jellegű járműveket is alkalmaznak a közúti ellenőrzések végrehajtásában.

Címlapkép: Getty Images