Kevesen tudják, de akár ezt is térítheti a biztosító: jelentős pénzekről mondanak le önként a magyarok

A Covid-időszakot követően évről évre dinamikusan nő az utasbiztosítások száma, ami az utazások számának növekedésén túl az utazók egyre növekvő tudatosságának is az eredménye. Azt azonban továbbra is kevesen tudják, hogy a pihenési célú, rövidebb utazásokon kívül kedvező biztosítási lehetőségek állnak a munkavállalási vagy tanulmányi célból, hosszabb időre külföldön tartózkodók számára is.

Az Insura.hu biztosításközvetítő társaság arra is felhívja a figyelmet, hogy 2024 második negyedévében a KSH statisztikái szerint a 15-64 év közötti munkavállalók közül több mint 105 ezren dolgoztak rövidebb-hosszabb időszakra szóló külföldi, döntő többségükben európai munkaadónál. Mivel a fizikai munkavégzés fokozott kockázatot jelent, a biztosítóknál elérhető hagyományos utasbiztosítások nem alkalmasak az ilyen célból kint tartózkodók biztosítására. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Jelenleg már számos biztosító kínál utasbiztosítási védelmet a fizikai munkavégzés céljából utazók részére is. Ezek egy része önálló termék, másik részük kiegészítő szolgáltatásként terjeszti ki ezt a védelmet a szokásos utasbiztosítás keretében. Fontos tudni ugyanakkor, hogy kizárt tevékenységek ezeknél a termékeknél is vannak. Ilyenek például a 10 méternél magasabban vagy földfelszín alatt, mérgező vagy veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek, vagy éppen az őrző-védő, illetve katonai jellegű feladatok ellátása. A hagyományos utasbiztosításoknál átlagosan mintegy 20-30 százalékkal magasabb díjon elérhető szolgáltatások a felkészült biztosításközvetítők összehasonlító oldalain a megszokott módon kalkulálhatók. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a legtöbb munkavállaló kiváltja, hiszen az az unión kívüli országokban, így például az Egyesült Királyságban és Svájcban is fedezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos közvetlen költségeket. Nem terjed ki ugyanakkor olyan kapcsolódó kiadásokra, mint a betegszállítás költségei, az utastársak vagy hozzátartozók utaztatása, a poggyászkár, és nem kínál 24 órás telefonos, anyanyelven elérhető asszisztenciát sem, ami bizonyos helyzetekben (különösen külföldi környezetben) létfontosságú is lehet - magyarázza Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. Diákok hosszabb tanulmányi útjainak biztosítása A munkavégzés mellett tanulmányi célból is rengetegen utaznak külföldre: szintén a KSH mutatta ki, hogy az előző tanévben a 290 ezer felsőoktatásban részt vevő hallgató közül 16 ezren (6%) külföldön jártak egyetemre. Számukra ideális biztosítási forma a tanulmányi utak utasbiztosítása, melyek kedvezményes díj mellett, gyakran napidíj helyett bérlet jellegű konstrukcióban érhetők el. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 699 918 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 53 004 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 53 149 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Időtartamtól függően akár 60-70 százalékos megtakarítás is elérhető ezekkel a kedvezményes biztosításokkal. Egy nyolc hónapra szóló bérlet például már 30 ezer forint körül megköthető, miközben a napidíjas biztosítások jobbára 100 ezer forint körül kezdődnek – ad összehasonlítást Dr. Kozma Gábor. E termékkör kapcsán is van néhány általános megkötés, amelyeket mindenképpen célszerű figyelembe venni. A tanulmányi utasbiztosítások általában 30 év alatt köthetők meg, a biztosító maximalizálhatja az egyszeri kint tartózkodás hosszát (ez lehet 180 vagy akár 60 nap is, amelynek számítása egy hazalátogatás után értelemszerűen újrakezdhető), illetve általában autó asszisztencia vagy extrémsport-biztosítás nem kapcsolódhat hozzá.

