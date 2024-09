Sokan hiszik, hogy erre a járműre nem kell kötelező biztosítást kötni: súlyos tévedésben vannak

Másfél hónap telt el azóta, hogy a tulajdonosok számára kötelezővé vált felelősségbiztosítást kötni a mikromobilitási eszközök meghatározott körére, jellemzően a gyorsabb és nagyobb saját tömegű elektromos rollerekre. Egy hazai biztosító tapasztalatai szerint sokan még nincsenek pontosan tisztában az új szabályokkal.

Július 16-a óta az új törvényi szabályozás értelmében kötelező felelősségbiztosítást kötni azokra a gépjárművekre, amelyek tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, vagy amelyek 25 kg feletti tömegűek és tervezési sebességük 14 km/h-nál magasabb. Ebbe a kategóriába tartozik több mikromobilitási eszköz is, melyek legnagyobb csoportját az e-rollerek jelentik.

Budapesten kötik a legtöbb biztosítást

A Groupama Biztosítónál július közepe óta közel ezer kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötöttek mikromobilitási eszközökre, melyek túlnyomó többsége elektromos roller. Az ügyfelek szinte kizárólag magánszemélyek, néhány szerződés érkezett a vállalati szférából. A legtöbb szerződést a várakozásoknak megfelelően Budapesten kötötték, a fővárost Sopron, Nyíregyháza és Debrecen követi. A vármegyéket tekintve azonban Fejér vármegye vezeti a rangsort, megelőzve Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyéket.

Az egy járműre eső éves biztosítási díj átlagosan 8-9 ezer forint közé esik, a legnépszerűbb modell a Kukirin G szériájú elektromos roller, az átlagos szerződő pedig 50 éves – vélhetően a 15-20 éves gyermekük rollerére biztosítást kötő szülők nagy száma miatt.

Érdekesség, hogy az összes szerződési ajánlat közel negyede július 16-án és július 17-én érkezett be a biztosítóhoz, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek jó része a jogszabály életbe lépésekor kötötte meg a szükséges felelősségbiztosítást.

„Az elmúlt másfél hónapban szerzett tapasztalataink alapján az ügyfeleink gyakran bizonytalanok abban, hogy az általuk használt járműre szükséges-e felelősségbiztosítást kötni. Többször előfordul, hogy olyan eszközre próbálnak kgfb-t kötni, amelyre nem vonatkozik a törvényi szabályozás, de néhány esetben az is megfigyelhető, hogy nem is gondolják, hogy a meglévő rollerükre július óta már kötelező a felelősségbiztosítás.” – mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A kölcsönzött rollernél is ellenőrizzük a biztosítás meglétét!

Fontos tudni, hogy azt, hogy a jogszabály hatálya alá esik-e az adott roller, azaz kell-e rá kötelező felelősségbiztosítást kötni, a tulajdonosnak kell ellenőriznie, dokumentálnia, szükség esetén bizonyítania. Az óvatosság indokolt, hiszen a biztosítás hiánya miatt közúti ellenőrzésen vagy balesetnél szabálysértési eljárás indulhat a jármű vezetőjével, üzembentartójával szemben, ráadásul az esetleges anyagi kár is behajtható az eszköz használóján. Éppen ezért az e-rollerezőknek a félreértések elkerülése érdekében érdemes maguknál tartaniuk a jármű műszaki paramétereire vonatkozó dokumentumokat, illetve az érvényes felelősségbiztosításról szóló igazolást, amit ellenőrzéskor be is kell mutatniuk papíralapú vagy elektronikus változatban.

Jó tudni, hogy a kölcsönzött rollerek esetében is a használó felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a bérbeadó teljesítette a törvényi előírásokat, és a jármű rendelkezik a kötelező biztosítással.

3+1 tanács a biztonságos e-rollerezéshez

A kötelező felelősségbiztosításról fontos tudni, hogy a másoknak okozott károk megtérítésére szolgál, ezért érdemes mellé balesetbiztosítást is kötni. Ez azért is megszívlelendő tanács, mert a Groupama Biztosító nemzetközi adatgyűjtése szerint tízből kilenc rolleres baleset a rollerező sérülésével is jár.

Bár az új szabályozás csak az e-rollerek egy részét érinti – a hazai utakon közlekedő eszközök többsége nem éri el a törvényben meghatározott tömeget vagy sebességet – a balesetek számának növekedése miatt a járművek felelős használata kiemelten fontos.

A kölcsönzött rollert mindig úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a gyalogosokat és más közlekedőket. Az „iszik vagy vezet” szabály az e-rolleresekre is vonatkozik: soha ne vezessen ittasan! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használjon megfelelő védőfelszerelést!

3+1. Esti vagy éjszakai közlekedéskor viseljen láthatósági mellényt, és gondoskodjon az oldalvilágításról!