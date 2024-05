Egyetlen rossz kattintással bukta el 1 millió forintját a magyar nő: ez volt a veszte

Egy közösségi oldalon hirdetett termékre jelentkezett vevőként az a sárvári nő, akinek az online csalók több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról - írja a police.hu

Az ügy ismertetése kapcsán a rendőrség azt írja, az állítólagos eladó az adásvétel részleteinek egyeztetése során egy linket tartalmazó e-mailt küldött a vevőnek, amely látszólag egy banki oldalnak tűnő honlapra navigált. Ott a nő kiválasztotta a számlavezető pénzintézetét, majd vesztére megadta a bankkártyaadatait is. A csalók így pár kattintással már tovább is utalták a számláján lévő pénzt, majd később azt több részletben le is vették egy ATM-nél.

A rendőrök azonban a nyomozásuk során azonosították azt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nőt és férfit, akik a kicsalt pénzt levették a bankautomatánál. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki őket pénzmosás bűntett elkövetése miatt. Mindketten beismerő vallomást tettek.