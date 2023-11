Egyre több magyar veszi kezébe az egészségét: már nem bíznak az állami ellátásban?

Az EY kutatása szerint tavaly tízből még csak egy magyarnak volt magán egészségbiztosítása, az Allianz biztosító szakértői úgy látják, hogy azóta viszont folyamatosan nő a biztosítottak száma. A magánegészségügyi szolgáltatók piacának növekedése mellett, a magánellátások költségei átlagosan 30 százalékkal emelkedtek ebben az időszakban, amit egyre kevesebben tudnak zsebből fizetni, így egyre nagyobb a magán egészségbiztosítási szolgáltatásra való igény. Az Allianz egy év távlatából megvizsgálta a 2022. nyarán bevezetett, járó- és fekvőbeteg-ellátásra egyaránt fedezetet nyújtó magán egészségbiztosításával kapcsolatos tapasztalatait és statisztikáit.

A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. reprezentatív kutatása szerint idén már közel 350 ezer forintra emelkedett a magyar háztartások évi egészségügyi kiadása, ami az egy évvel korábbi 290 ezer forinthoz képest jelentős növekedés. Az emberek harmada rendszeresen vesz igénybe valamilyen privát egészségügyi szolgáltatást, viszont 50 százalék még mindig zsebből fizet ezekért, pedig magán egészségbiztosításon keresztül is finanszírozható a magánorvosi ellátás, méghozzá kedvezményesebben.

Az Allianz biztosító tapasztalatai szerint folyamatosan nő az igény a magán egészségbiztosítások iránt. Az emberek elsősorban a várakozási idő csökkentése miatt kötnek ilyen biztosítást, hiszen jellemzően néhány napon belül sorra lehet kerülni a magánrendelőkben. Emellett a professzionális szolgáltatás (beleértve az ellátásszervezést, a kellemes intézményi környezetet, a kiváló szakembereket és modern diagnosztikai eszközöket) is döntő tényező. A náluk szerződők átlagéletkora 38 év. A járóbeteg fedezeteket nyújtó biztosítás esetében 36 év, a fekvőbeteg csomagnál 42 év, míg a kombinált járó- és fekvőbeteg csomagnál 40 év az átlagéletkor.

A labor, diagnosztikai és a szakorvosi vizsgálatokat vesszük igénybe a leggyakrabban

Az adataink szerint a laborvizsgálatok, a fejlett képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, és a szakorvosi ellátás tartoznak a legkeresettebb magánegészségügyi szolgáltatások közé, és az emberek ezekre költik a legtöbbet, ha az egészségükről van szó

– mondta Dr. Karai Gábor, az Allianz Egészségprogram szolgáltatópartnere, a Teladoc Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Mindez megfelel a 2021-es kutatási eredményeinknek is, amit még a magán egészségbiztosításunk tavalyi bevezetése előtt végeztünk az ügyfeleink körében. Ebben a kitöltők ugyanezeket a szolgáltatási elemeket tartották a legértékesebbnek, kiegészítve a műtétet megelőző és a rákdiagnosztikai vizsgálatokkal

– tette hozzá Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője.

A szakorvosi vizsgálatok közül a bőrgyógyászati, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, ortopédiai és az ultrahang vizsgálatok vezetik a top 5-ös listát, de a legnépszerűbb vizsgálatok közé tartozik a gasztroenterológia, az endokrinológia, a kardiológia, a belgyógyászat és a szemészet is.

Ami az egészségtudatosságot illeti, az Allianz témában végzett tavalyi online felmérése rámutatott, hogy a válaszadók közel 32 százaléka vesz részt rendszeresen különféle kivizsgálásokon, a kutatást megelőző három évben pedig a kitöltők több mint fele járt valamilyen szélesebb körben ismert specifikus vizsgálaton.

A magyarok a daganatos betegségektől és általában a kórházi kezeléstől félnek a legjobban, és ezeket meg is akarják előzni. A szűrővizsgálatok esetében a nőgyógyászati, laboratóriumi, ultrahang, valamint a bőrgyógyászati és kardiológiai szűréseket veszik igénybe a legtöbben a magán egészségbiztosítással rendelkezők közül. A szakorvosi vizsgálatokon részt vevők tehát nemcsak panasz vagy tünet esetén, hanem megelőző jelleggel is járnak orvoshoz, ami biztató. Egy időben elvégzett vizsgálat pedig akár az életünket is megmentheti

– mondta Dr. Karai Gábor.

Bár még mindig a céges magán egészségbiztosítások dominálnak a piacon, folyamatosan bővül az egyéni magánegészségügyi biztosítottak köre is. Az ilyen biztosítás keretében a biztosító az ellátásszervező partnerén keresztül megszervezi, majd finanszírozza a biztosítás által fedezett orvosi ellátásokat. Nagyon egyszerűen működik, hiszen egyetlen kapcsolattartót kínálunk az összes igénybevehető szolgáltatásunkhoz: egészségi panasz esetén csak az ellátásszervezővel kell az ügyfeleknek felvenniük a kapcsolatot telefonon vagy online, kiválaszthatják az általuk preferált helyszínt vagy orvost, vagy kérhetik a szolgáltató javaslatát, hogy hol tudnak a lehető legrövidebb időn belül lehetőséget kínálni az orvossal való találkozásra. A vizsgálatot követően a biztosításban fedezett orvosi szolgáltatások költségét a biztosító fizeti, a helyszínen nincs további teendő

– hangsúlyozta az Allianz Hungária biztosítási szakértője.