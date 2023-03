Ezek az ország legveszélyesebb települései: itt garázdálkodik a legtöbb tolvaj, rabló + bűntérkép/úő

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

Rablások és lopások tekintetében is Budapest számít az ország központjának. Az ORFK legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt évben messze a fővárosban történt a legtöbb a vagyon elleni bűntettekből. A Pénzcentrum most térképeken mutatja be, hogy mely régiókban történt a legtöbb rablás, illetve lopás tavaly február óta 100 000 lakosra vetítve.

Címlapkép: Getty Images

