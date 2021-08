Idén már nem ússzuk meg? Megerősödve térhet vissza az influenza ősszel

Tavaly a lezárások miatt elmaradt a szokásos influenza-járvány, ám most a szakértők szerint kritikusnak ígérkezik a helyzet. Hiszen a társadalmi immunitás is gyengülhetett, mivel egy szezon gyakorlatilag teljesen kimaradt a hagyományos influenzából.

Tavalyi télen a koronavírus elleni védekezés miatt elmaradt a „hagyományos” influenza-járvány is. A korlátozások feloldásával azonban az influenza mozgástere is megnő, és szakértők szerint a vírus élni is fog ezzel, főként, hogy közben a nyárimmunitás meggyengült.

A Financilal Times idézte ennek kapcsán Lynette Brammert, az amerikai járványmegelőzési központ influenzára szakosodott egységének vezetőjét, aki elmondta, hogy a „megszokott” influenzavírusok igazából tavaly is jelen voltak, csak terjedni nem tudtak a bezárkózás miatt.

Az idei Covid-oltási kampány után, egyelőre még a delta-variáns növekvő terjedése mellett is, az alapvető társadalmi funkciók láthatóan helyreállnak, és a legtöbb nyilvános hely is minimum oltottak számára látogatható. Szakértők szerint mindez a „hagyományos” influenzának már elég ahhoz, hogy ismét akcióba lépjen, és cirkuláljon a lakosság körében.

A brit kormány egészségügyi főtanácsadója, Chris Whitty is elmondta, hogy az idei tél influenza-szempontból meglehetősen nehéznek ígérkezik.

Ráadásul a helyzet most annyival sérülékenyebb lesz, hogy miközben a Covid-hullámok alatt betartott járványmegelőző módszereket előre látható módon a többség boldogan félretolja majd, az influenzával szembeni nyájimmunitás lényegesen gyengült, hiszen már egy éve nem jellemező az influenza jelenléte a napi életben – idézte a Financial Times Ian Barrt, az Egészségügyi Világszervezet influenza-kutatási társintézményének az igazgatóhelyettesét.