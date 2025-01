Jóárasított SUV-t jelentett be az Opel hazai igazgatója: mindent boríthat a magyar autópiacon?

Meglepő áron érkeznek az Opel újdonságai 2025-ben - jelentette be Rosta Gergely országigazgató a márka évnyitó eseményén. Az új Frontera 9 millió forint alatt indul, az elektromos változat pedig 10 590 000 forinttól rendelhető. Mint kifejtette, ebben az évben áttörésre készülnek, mert kibővül a modellpaletta, megérkeznek azok az újdonságok, amelyekkel a gyártó a tavalyi évben adós maradt. Kifejtette: fő előnyük, hogy immáron minden modellből tudnak hagyományos és elektromos meghajtású változatot is kínálni.

Nem sikerült a piaci növekedéssel azonos növekedési szintet elérnie az Opelnek 2024-ben Magyarországon, viszont örvendetes, hogy a magánszemélyek piaca közel 20 százalékkal nőtt 2023-hoz képest - mondta Rosta Gergely, az Opel magyarországi igazgatója a márka évindító eseményén. Az Opel tavaly 5371 autót értékesített itthon, 150-el többet, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a piaci részesedés csökkent.

Mint kifejtette: az első félévben elbúcsúzott a főleg magánszemélyeknél népszerű Crossland és a Grandland is, viszont ezek helyett nem érkeztek új modellbevezetések, a gyártó megcsúszott. Az első félévben 5 százalék feletti piaci részesedéssel bírtak a magánszemélyek körében, ez pedig szerinte azt jelenti, hogy a márka továbbra is él az emberek fejében, viszont a két modell kivezetésével nem volt akkora a kínálatuk, ami visszafogta a növekedést. A Corsa és az Astra megállta a helyét, utóbbiból érkezett a kombiváltozat is, ami a céges ügyfelek körében kedvelt.

A kishaszonjármű piac jelentősen növekedett 2024-ben, ezt az Opel is le tudta követni, nagyjából 2000 darabot értékesítettek, ami duplája a 2022-es értékesítésnek, ezt a trendet szeretnék tartani, a piac meghatározó szereplőiként.

Az elektromos autóknál elmaradásban voltak a piachoz képest, mert nem érkeztek meg az újdonságok - mondta Rosta Gergely, a kishaszonjárművek esetében megállta a helyét az Opel, és látni, hogy az elektromos kishaszonjárművek egyre meghatározóbbak a vállalkozások életében. Itt a részesedésük 10 körüli, és idén újabb modellekkel egészült ki a kínálat.

A 2025-ös év kapcsán elmondta, stabil piaci környezetre számítanak, több egymással ellentétes hatás fog érvényesülni. Azzal számolnak, hogy nehéz és izgalmas időszak előtt állunk, minden gyártónál megy az útkeresés, elsősorban az elektromos átállás mentén. Az Opel szempontjából három fő pillére lesz az évnek, ami a kereskedelmi stratégiát építi: idén érkezik a 3 megújuló vagy teljesen új SUV, amelyek tavaly hiányoztak, az új Grandland mellé az új Frontera is debütál (ezt Nagyszombaton gyártják), illetve a Mokka is ráncfelvarrást kap. Lesz ajánlatuk a C-SUV szegmensben, illetve két ajánlat a B-kategóriában is. Az új Grandland 4 fajta hajtáslánccal érkezik, méretéhez képest kedvezőbb áron.

10 590 000 lesz az elektromos Frontera kezdőára Magyarországon, február elsejétől lehet megrendelni az autót - jelentette be Rosta Gergely. A SUV indulóára (100 lóerős mild-hibrid motorral) 8 790 000 forinttól lesz, szintén februártól kezdődik az értékesítés



Fontos elem a kishaszonjárművek piaca is, amely a kormányzati öszönzők révén növekedhez, ez azért is fontos, mert idén lesz az első teljes éve a megújult kishaszonjármű-flottának.

Emellett az elektromos autók piacán is áttörést szeretnének elérni, az Opel nagy előnye szerinte, hogy 2025-ben már minden modellből létezik elektromos változat is, az ügyfélnek nem azt kell kiválasztani, melyik modell tetszik neki, hanem az általa kedvelt autó meghajtásán kell gondolkodnia. Az áttörést attól várják, hogy sok modell árazását újrapozicionálták, levitték arra a szintre, hogy az ügyfelek látóterébe kerüljenek. Emellett érkeznek a SUV-újdonságok is, amelyeknek nagy piaca van.