Ki nem találod, milyen autó kell most a magyaroknak: mindenki ezt keresi, sorban állnak a kereskedőknél

A Das WeltAuto 2024-ben elkészített egy online, reprezentatív felmérést azokkal a magánszemélyekkel, akik 1-2 éven belül szeretnének autót vásárolni. A kutatás a 18 év felettiek korosztályát vizsgálta, és egyértelműen kimutatta azt, hogy a potenciális vásárlók kétharmada inkább használt autót keres, ezzel szemben 21 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy új autót venne. A vásárlást tervezők átlagosan 12 éves autókban gondokodnak. A döntést alapvetően az autó ára, márkája és futásteljesítménye befolyásolja leginkább.

Az elmúlt időszak stagnálása után a használtautó-piac pozitív fordulatot vett a 2024 elején. A lakossági fogyasztói bizalom növekedése, mely a tavalyi év utolsó negyedévében kezdődött, jelentős hatással van a piacra, ennek köszönhetően jelenleg az autótulajdonosok közel negyede fontolgatja számukra új autó vásárlását a következő egy-két év során. A Das WeltAuto elkészített a témában egy 1000 fős reprezentatív kutatást a 18+-os korosztályban.

6 évnél idősebb autót keresnek a magyarok

A kérdőívet kitöltők kétharmada használt autóban gondolkodik leginkább. Alapvetően 38,1 százalékuk 6-10 éves autót tervez venni, de 23,6 százalékban azt is elképzelhetően tartják, hogy 16 évesnél idősebb autó lesz a kiválasztottjuk, ezzel szemben 19,4 százalék mondta, hogy 0-5 éves kor közötti négykerekűt keres. A válaszadók átlagosan 12 évet célozták meg, tehát alacsonyabbat, mint a jelenlegi 15,6 éves hazai gépjárműállomány átlagéletkora.

Legtöbben legfeljebb 100 ezer kilométeres autóra pályáznának

Az autó tervezett futásteljesítménye a kérdőívet kitöltők vágyaiban 38,7 százalékban 0-100 ezer kilométer között van, de 30,3 százalékban 0-100 ezer közöttit keresnének és 8,5 százalékban vannak azok, akik 300 ezer kilométernél nagyobb futásteljesítménytől sem riadnának vissza. A legkeresetebben márkák TOP 5-jében szerepel a Volkswagen, az Audi és Škoda, a kutatásban második helyen végzett a Toyota. A TOP10-be befértek a mindig favoritnak számító márkák, mint például a Suzuki, a Ford, az Opel, továbbá a Mercedes és a Volvo is.

Alapvetően, 61,7 százalékban a benzinnel hajtott autók a legnépszerűbbek, de 44,9 százalékuk dízelt szeretne. 9,4 százalékban keresnének hibrid autót, 7,3 százalékban teljesen elektromos kocsit. A kutatás arra is rákérdezett, hogy mekkora összeget szánnának a magánszemélyek a vásárlásra. A válaszadók 29,5 százaléka költene 3 millió forintnál többet, de keresett a 2-3 millió forintos sáv is.

Az ár és a finanszírozási ajánlat is fontos

A döntési szempontok sorát az autó ára határozza meg leginkább, de az autó markája és a meghajtás típusa is kiemelkedően fontos, viszont az is befolyásoló tényező, hogy milyen az adott autóra vonatkozó finanszírozási ajánlat.

A vásárlást tervezők elsősorban magánszemélytől vennének gépkocsit, de kétharmaduk a kereskedéseket is valószínű beszerzési forrásként tartja számon. A kutatás a vásárlás vélt kockázatait is felmérte: az a legnagyobb félelme az embereknek, hogy nem megfelelő műszaki állapotú autót vesznek, amelynek eltitkolt műszaki hibái vannak. Tartanak attól is, hogy az autó törött volt vagy visszatekerték a kilométeróráját.

A vevők azt is egy kockázati tényezőnek látják, hogy az adásvételi szerződés zavaros részeket tartalmaz, és esetleg megtévesztőek a garanciális feltételek is. A használt autó keresésre a legtöbben a használtautó.hu-t ,a jofógás.hu-t, illetve a Jóautók.hu-t használják, azonban a megkérdezettek 61 százaléka halott már a Das WeltAutorol is.

A Das WeltAuto-nál biztosra mehet az ember, ugyanis autóinkat 110 ponton vizsgáljuk át, és az átláthatóság szellemében minden vásárlónk megkapja ezt az állapotlapot a kiszemelt autóhoz. Egy kereskedő kiválasztásakor győződjünk meg arról, hogy az online térben jó vélemények vannak-e az adott piaci szereplőről, mert csak megbízható kereskedéssel szabad szerződést kötni, ugyanis egy svindler partneren nehezen tudjuk érvényesíteni a garanciális és a szavatossági igényeinket vásárlás után. Egy megbízható partner évek óta jelen van a használt autó piacon, kimutatható eredményei és lekövethető múltja van

- mondta el Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatój.