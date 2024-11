Ezt minden magyar autósnak tudnia kell a téli időszakban: óriási baj lehet a mulasztás vége

Verőfényes napsütésben minden apró folt rögtön feltűnik az autónkon, és jó időben az autómosás is kellemes kikapcsolódásnak bizonyul, ezért hajlamosak vagyunk a jó időben gyakrabban tisztítani az autónkat.

Pedig az őszi csapadékos időben és a téli hidegben kívül-belül jobban koszolódik az autó, és ennek akár hosszú távú hatásai is lehetnek. Az Ayvens használtautó szalon – amely nyitása óta közel tízezer használt gépjárművet értékesített – most összegezte a legfontosabb autótisztítási tanácsokat az előttünk álló hideg időszakra.

1. Tiszta autóval induljon a tél

Még a csapadékos idő beköszönte előtt érdemes megejtenünk egy alapos autótisztítást, hogy a korábbi – nyári, ősz eleji – szennyeződések később az autóra fagyva ne okozzanak karcolást a karosszérián. A felső lakkréteg sérülése ugyanis utat engedhet a szennyeződéseknek, és hosszú távon korrózióhoz vezethet. Ha meg akarjuk óvni autónkat a fagyás okozta nyomoktól, érdemes az igazi téli idő beköszönte előtt egy ápolóviasz-réteggel ellátni az autót.

2. Mossuk gyakrabban az autót

Bár azt gondolhatnánk, hogy ősszel és télen az időjárás miatt gyakorlatilag felesleges erőfeszítés a gyakori autómosás, ennek pont az ellenkezője igaz: ilyenkor még gyakrabban érdemes teljes autómosást végezni, hiszen a felverődő sár, só és víz egyenes utat jelent a rozsdásodáshoz. „A téli időszakban ajánlott a megszokottnál nagyobb gyakorisággal – kéthetente, időjárási viszonyoktól függően akár hetente – lemosatni az autót, különös tekintettel az alvázmosásra, hiszen ebben az időszakban itt gyűlik fel a legtöbb sár és só. Ha tehetjük, válasszunk olyan önkiszolgáló autómosót, ahol van külön lehetőség az alvázmosásra” – tanácsolja Hegedűs Viktor, az Ayvens Car Remarketing üzletágának igazgatója.

3. Így óvjuk a fagytól a fényezést

Vannak azonban bizonyos szabályok, amiket mindenképpen be kell tartanunk, ha nem szeretnénk az autómosással kárt okozni a karosszérián. „Autómosás előtt távolítsunk el minden szennyeződést, sárdarabot és jégmaradványt – ezek ugyanis könnyen megkarcolhatják a lakkozást, ha rögtön szivaccsal vagy kefével állunk neki az autómosásnak. Ha önkiszolgáló autómosót választunk, először végezzünk el egy előmosás programot, így még a kefés tisztítás előtt el tudjuk távolítani a nagyobb méretű szennyeződéseket” – hívja fel a figyelmet Hegedűs Viktor. Ugyanígy érdemes az ajtók gumitömítéseit bekenni valamilyen speciális gumiápoló szerrel, hiszen autómosás után a menetszélben könnyen a karosszériához fagyhatnak a még nedves gumitömítések, amik aztán az ajtó kinyitásakor hosszú távon károsodhatnak.

4. Ne hagyjuk kint vizesen az autót

Ha alaposan lemostuk az autót, még egy szabályra oda kell figyelnünk: arra, hogy ne hagyjuk vizesen olyan helyen, ahol fagypont alatt van a hőmérséklet. Ha kint éppen röpködnek a mínuszok, álljunk be egy fűtött garázsba, vagy ennek hiányában egy mélygarázsba. Ha bevásárlás vagy egy esti mozi elé időzítjük az autómosást, nyugodt szívvel kihasználhatjuk az egyébként is mással töltött időt az autó megszárítására.

5. Váltsunk gumiszőnyegre

Szintén sok bosszúságot megspórolhatunk magunknak hosszú távon, ha a téli időszakban a lábkárpitokat gumiszőnyegre cseréljük. Ha már eleve ilyenünk van, a csapadékos időjárás beköszönte előtt ne felejtsük el ellenőrizni, hogy a szőnyeg megrepedt-e valahol, hiszen így nem sok hasznát vesszük a kárpit megóvásának tekintetében. Ettől függetlenül télen is szükség van az autó belsejének kiporszívózására, hiszen az egyéb helyeken a por ilyenkor nedves sárrá állhat össze.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

6. Belülről is tisztítsuk az ablakokat

Nem csak nyáron hasznos a klíma az autóban: ha télen is használjuk, száríthatjuk vele a levegőt, azaz jó hasznát vesszük a párásodás ellen. Egyébként is kellemetlen meglepetés érhet minket tavasszal, ha egész télen nem kapcsoljuk be a klímát, ugyanis annak megfelelő működéséhez a kenés miatt szüksége van az alkalmankénti használatra. „Tovább segít a párásodáson, ha nem csak az ablakok külső felületét tisztítjuk rendszeresen: a belső felületeket autós tisztítószerrel és mikroszálas törlőkendővel áttörölve megelőzhetjük a túlzott párásodást. Természetesen kívül-belül használjunk téli verziót az ablakmosó folyadékokból” – teszi hozzá az Ayvens Car Remarketing üzletág igazgatója.

7. Legyenek tiszták a fényszórók is

A ködös, csapadékos időben különösen fontos a fényszórók láthatósága, ezért a tél beköszönte előtt érdemes leellenőriznünk, hogy mindegyik működik-e, és nincs-e szükség a polírozásukra. Ha igen, ezt még a reggeli nagy ködök előtt érdemes megcsináltatnunk.

+1: Legyen kéznél a jégkaparó

Télen sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolnak az autó befagyására, ezért a jégkaparót is az autóban tárolják – amihez aztán nem tudnak hozzáférni. A jégkaparót célszerű ezért valamilyen könnyen elérhető helyen tárolni, vagy egy kisméretű, táskába is eltehető verziót vásárolni, hogy a fagyos reggeleken is biztosan kéznél legyen.