Ezt sokan elrontják az autójuknál: eddig számít frissnek az abroncs, nem játék, jobb cserélni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Continental álláspontja szerint a megfelelően tárolt, 3-5 éve gyártott abroncsok is ugyanolyan teljesítményűek, mint a gyártósorról most lejövő abroncsok. Vásárláskor és a gumiabroncsok szezonális cseréje során érdemes a DOT szám mellett figyelembe venni az abroncs keménységét, a futófelület mélységét, illetve az abroncson található további jelzéseket is.

A téli autós szezon beköszöntével a gumiabroncsok cseréjének is eljött az ideje. Ebben az időszakban sok autósban vetődik fel a kérdés, miszerint a 3, esetleg 5 éve gyártott abroncsok hasonló teljesítményre képesek-e, mint a pár éve gyártott társaik. A válasz igen, hiszen a gyártástól számított 3 éves abroncsok frissen gyártottnak minősülnek, a 3-5 éves abroncsok pedig az új gumiabroncs kategóriába esnek, amennyiben most először kerülnek felszerelésre és megfelelő körülmények között tárolták őket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De mire érdemes figyelni abroncsvásárláskor, hogyan őrizhetjük meg az abroncsok teljesítményét évekig, és milyen idős gumiabroncsot érdemes vásárolni? Az akár ötéves abroncs is lehet új – megfelelő tárolás mellett Az abroncs, amely akár három-öt éve készült, újként értékesíthető és megfelel minden előírásnak, amennyiben megfelelően tárolták és nem állnak fent olyan külső tényezők, amelyek gyorsíthatják az öregedést. Ez azt jelenti, hogy az abroncsokat száraz, hűvös és sötét helyen tartják, nem éri őket káros UV-fény vagy nedvesség, nincsenek nagy hőhatásnak kitéve. „A vásárlóknak nem kell aggódniuk a tárolás időtartama miatt, hiszen a kereskedésekben használt modern tárolási technikák segítségével az abroncsok hosszú ideig megőrzik rugalmasságukat és biztonságos teljesítményüket” – magyarázza Menkó Illés, a Continental műszaki szakértője. A megfelelő tárolásra nem csak a kereskedőknek érdemes figyelniük: amennyiben otthon, felnire szerelve tároljuk az abroncsot, érdemes a levegőnyomást csökkenteni, hogy elkerüljük a feszültséget. Míg leszerelve, vízszintesen vagy állítva, de mindenképpen feszültségmentesen kell tárolni a gumikat. „A tíz évnél régebbi abroncsokat azonban mindenképp érdemes lecserélni, még akkor is, ha azok külsőleg nem is mutatják az öregedés jeleit” – hangsúlyozza a szakértő. Az abroncsok esetében fontos, hogy ne csak a futófelület kopását, hanem az abroncs teljes állapotát is figyelemmel kövessük, ugyanis az anyag keménysége is változik az idő múlásával, ami növelheti a fékutat és csökkentheti a tapadást. Az otthon tárolt abroncsok esetében a DOT kód segíthet meghatározni, mikor érdemes új garnitúrára váltani. Jelölések az abroncsokon: Hogyan olvassuk le a fontos információkat? Az abroncs oldalfalán található DOT kód fontos információkat nyújt a gyártás dátumáról. A kód utolsó négy számjegye a gyártás évét és hetét jelzi, így könnyen ellenőrizhető, hogy mikor készült az abroncs (például a „2122” kód azt jelenti, hogy az abroncsot 2022 huszonegyedik hetében gyártották). A vásárlóknak érdemes figyelmet fordítani erre az információra, különösen, ha régebben vásárolt abroncsok felhasználását tervezik. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Az abroncsokon található egyéb jelölések is fontos útmutatást adnak a felhasználóknak. A téli és négyévszakos gumiabroncsokon például a három hegycsúcs és hópehely (3PMSF) szimbólumok garantálják, hogy az abroncs alkalmas a téli körülmények közötti használatra. Karbantartás: miként növelhető abroncsaink élettartama? Az abroncsok karbantartása kritikus szerepet játszik az autó biztonságában és a gumiabroncsok élettartamának meghosszabbításában. A futófelület mélysége az egyik legfontosabb tényező, amelyet figyelemmel kell kísérni. A megfelelő abroncsnyomás szintén kulcsfontosságú. Az alacsony nyomás fokozza a futófelület kopását, míg a túl magas nyomás csökkentheti a tapadást, és a futófelület is gyorsabban kopik. „A járművezetőknek havonta egyszer ellenőrizniük kell az abroncsnyomást, hogy biztosítsák a gumiabroncsok optimális teljesítményét” – tanácsolja a szakértő. Emellett arra is érdemes figyelni, hogy a pótkerék nyomása megfelelő legyen, hiszen defekt esetén ez nélkülözhetetlen lehet.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK