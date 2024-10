Történelmi fejlesztés kezdődhet el az M1-es autópályán: erre sok autós régóta várt már

Most ősszel elindulnak az előkészítési munkálatok, legkésőbb 2025. szeptember elsején pedig a tényleges bővítést is elkezdi az MKIF Zrt. az M1-es autópályán - közölte a magyarepitok.hu.

Most ősszel elindulnak az előkészítési munkálatok, legkésőbb 2025. szeptember elsején pedig a tényleges bővítést is elkezdi az MKIF Zrt. az M1-es autópályán. Az M0-tól Győr felé 80 km-en bővül 2x3 sávosra a sztráda 2029-re, ezen felül oldalanként 1-1 intelligens leállósáv (ún. ITS) is lesz, amit forgalmi helyzettől függően, baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzések esetén nyitnak meg - ecsetelte a fejlesztés részleteit a lapnak Németh Tamás, az MKIF Zrt. vezérigazgatója.



Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egy összehangolt, átfogó program keretében hozza egységes szintre a Magyar Államtól átvett gyorsforgalmi utakat. A Társaság feladata 2022. szeptembere óta 1237 km hazai gyorsforgalmi útszakasz magas színvonalú üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése. Az elmúlt két évben az úthálózat jelentős része megújult és a szerződésben elvárt állapotba került. Az MKIF Zrt. 2023-ban 3,6 millió négyzetméteren cserélt aszfaltot, ahol szükséges volt, több rétegben is, idén ennél nagyobb volumen, újabb 3,9 millió négyzetméternyi útburkolat felújítása (szintrehozása) a cél. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg tavaly a főpálya 19%-a újult meg, idén újabb 20%-a kap friss burkolatot.

Az utazóközönség már láthatja, hogy országszerte sok helyen megújult a gyorsforgalmi utak burkolata. Ezekkel persze jártak kellemetlenségek is, terelnünk kellett a forgalmat, de a munkálatok nem várhattak. Az állammal kötött szerződésünk szerint, a 2022. szeptember elsején üzemeltetésre, felújításra, fejlesztésre átvett pályák 43%-át, 538 km-t kell a többivel megegyező műszaki szintre kell hoznunk 2025-ig. Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása tavaly indult.

- mondta el Németh Tamás.

"Fontos kiemelni, hogy ezek a felújítási munkák nem csak az aszfaltrétegek újrahúzásából állnak. Ahol kell, több rétegben cseréljük a burkolatokat" - tette hozzá. A szakember szerint a felújítások jövőre is folytatódnak, de már nem lesz ekkora volumen, mert a szintrehozási munkáknak addigra a végére érnek.

Németh Tamás emellett kiemelte, hogy 2025-ben elindul az M1-es autópálya fejlesztése, aminek az előkészítő munkálatait a tervek szerint már most ősszel elkezdik, hogy jövő szeptemberre készen álljon a terep és a munkagépek felvonulhassanak, és hogy a lehető leggyorsabban elinduljon az útpálya tényleges bővítése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA