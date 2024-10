Brutál drágulást lengettek be Budapesten: keményen fizethetnek az autósok

Niedermüller Péter, a hetedik kerület polgármestere szerint Erzsébetvárosban a parkolási rendszer túlzottan támogatott, és a közterületeket szinte ingyen használják az autók, miközben a zöldfelületek aránya csupán 6 százalék. A parkolási rendszer átalakítása elengedhetetlen, mert több autó van a kerületben, mint amennyi parkolóhely rendelkezésre áll, és az új rendszer igazságosabb hozzájárulást vár azoktól, akik több helyet használnak - közölte.

„Ne legyünk a város autólerakata” – írta Niedermüller Péter, a hetedik kerület polgármestere Facebook-bejegyzésében, rámutatva, hogy sem az erzsébetvárosi lakóknak, sem a helyi autósoknak nem kedvez a túltámogatott parkolási rendszer.

Erzsébetváros évek óta telített, több autó van bejelentve a kerületben, mint amennyi parkolóhely rendelkezésre áll - emlékeztetett a polgármester. Niedermüller szerint a közterületek jelentős részét szinte ingyen használják a parkoló autók, miközben a zöldfelületek aránya mindössze 6 százalék.

A kerületben jelenleg 7203 parkolóhely van, azonban idén 9450 lakossági parkolási engedélyt adtak ki, beleértve az intézményeket és cégeket, ez a szám összesen 10 814-re emelkedik, ami miatt elengedhetetlen a parkolási rendszer átalakítása.

A három vagy több gyermekes családok, a nyugdíjasok 50 százalékos, az egészségügyi dolgozók és a mozgásukban korlátozottak továbbra is teljes kedvezményre lesznek jogosultak. Az autósok tehát továbbra is részesülni fognak kedvezményben, ugyanakkor a rendszer igazságosabbá válik, hiszen azok, akik többet használnak a közterületből, nagyobb összeggel járulnak hozzá a fenntartásához. Arról is fontos beszélni, hogy nemcsak a lakókat érinti a változtatás, hanem az intézményeket, cégeket is. Intézményenként 10 darab járműig 48 ezer forint, minden további jármű esetében 150 ezer forint lesz a várakozási hozzájárulás díja az adminisztrációs díjon túl

