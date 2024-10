Új, giga méretű kocsival rukkolt elő a Tesla: ez azért elég nagyot fog szólni

A Tesla a mai napon bevezeti Európában a globálisan a legnépszerűbb termékek közé tartozó Model Y egy új utastér-konfigurációját – a 7 üléses opciót.

A család, a barátok és minden szükséges csomag- Az 5 üléses Model Y-hoz képest ez az új utastér-konfiguráció egy harmadik sort is kínál két előre néző üléssel, amelyek a lehető legnagyobb csomagtér érdekében síkba lehajthatók. A harmadik sor könnyen hozzáférhető a második üléssor mindkét szélső ülésének háttámláján elhelyezett gombnak köszönhetően. Ha ezt megnyomja, a második sor előrecsúszik és lehajlik, így könnyű a be- és kiszállás. Mivel a harmadik sorban ülő utasok a hátsó ablak alatt foglalnak helyet, kényelmes fejtér áll a rendelkezésükre, és mobileszközeiket is tölthetik két USB-C-aljzatról.

A 7 üléses Model Y akár 2040 literes csomagteret kínál. Az alapoktól kezdve elektromos járműnek tervezték, így a nagy első motor és a hátsó üzemanyagtartály hiányát kihasználva az elülső csomagtartófedél alatt 117 literes, a harmadik sor mögött pedig 363 literes csomagteret biztosít. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos még akkor is el tud helyezni 2 nagyméretű bőröndöt a csomagtartóban és 2 nagy táskát az elülső csomagtartóban, ha 7 utas foglal helyet kényelmesen az utastérben. A harmadik sort síkba lehajtva pedig 753 liter áll rendelkezésre, így könnyedén elfér a babakocsi, a roller, az összecsukható ágy vagy 850 darab pelenka. Biztos, ami biztos.

Prémium funkciók és ökoszisztéma, megfizethető áron

A 7 üléses opció kizárólag a Model Y Long Range összkerékhajtású változathoz érhető el. A legmagasabb szintű prémium anyagok, a kényelem, a biztonság és a kapcsolódó funkciók mind a Gigafactory Berlin-Brandenburg gyárunkban készülő, 7 üléses Model Y Long Range összkerékhajtású változat alapfelszereltségének részét képezik.

Mint minden Tesla jármű, a Model Y Long Range összkerékhajtású, 7 üléses változata is hozzáfér a Tesla Supercharger-töltőhálózatához, amely a világ legnagyobb és legmegbízhatóbb ultragyors töltőhálózata. Az 533 km-es WLTP-hatótávolsággal (565 km becsült hatótávolsággal standard 19"-os kerekekkel) és a nagy teljesítményű hajtáslánccal együtt ez biztosítja, hogy a családi kirándulásokon rövidebb időre kelljen megállniuk tölteni, és hogy több kilométert kapjon minden forintért, amelyet a töltésre költ.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Model Y emellett sokkal megfizethetőbb, mint azt legtöbben gondolják – Az ösztönzőket, az üzemanyag-megtakarítást és a minimális karbantartást is beleszámítva a Model Y fenntartási költségei a tömeggyártású – kevésbé prémium minőségű – járművekéhez közelítenek. Még ebben a negyedévben átadjuk Európában az első Model Y Long Range összkerékhajtású, 7 üléses járműveket az ügyfeleknek.