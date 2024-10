Ilyen nincs! Elon Musk új járműve mintha a jövőből lépett volna elő: videón mutatjuk, hogy néz ki

A Tesla meglepetésszerűen mutatta be új, futurisztikus járművét, a Robovant, amely akár 20 utas szállítására is alkalmas. Az elektromos furgon a vállalat autonóm fuvarszervező szolgáltatását hivatott kiszolgálni, és Elon Musk szerint jelentősen csökkentheti az utazási költségeket - írta meg a TheVerge.

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk váratlan bejelentéssel lepte meg a "We, Robot" rendezvény résztvevőit: bemutatta a vállalat legújabb járművét, a Robovant. Az új elektromos furgon nem mindennapi megjelenésével azonnal felkeltette a figyelmet.

A Robovan - amelynek nevében Musk külön hangsúlyozta a "bo" szótagot - futurisztikus, Art Deco stílusú dizájnjával tűnik ki. Karcsú, vonatszerelvényhez hasonló formája és látható kerekek nélküli kialakítása egyedi megjelenést kölcsönöz a járműnek. Musk elmondása szerint a Robovan akár 20 személy szállítására is alkalmas, de árufuvarozásra is használható.

"A robovan az, ami a nagy sűrűséget fogja megoldani" - nyilatkozta Musk. "Tehát ha egy sportcsapatot akarsz elvinni valahova, vagy ha tényleg le akarod csökkenteni az utazási költségeket, nem is tudom, 5-10 központ mérföldenként, akkor használhatod a robovant."

Az új jármű a Tesla Network nevű autonóm fuvarszervező szolgáltatás részeként fog működni. Ez a rendszer az önvezető autókra és a Tesla-ügyfelek személyes tulajdonú járműveire épül.

A Tesla korábban is tett már utalásokat egy furgon fejlesztésére. A vállalat Master Plan Part Deux nevű stratégiai tervében említést tett a "nagy utassűrűségű városi közlekedés" fejlesztéséről, és autonóm buszok bevetését is kilátásba helyezte. Idén pedig Musk egy álcázott, furgon alakú jármű képét mutatta be a vállalat éves részvényesi gyűlésén.

Bár Musk korábban nem mutatott különösebb érdeklődést a tömegközlekedés iránt, a Master Plan 3. részében már szerepelnek a "busz" és a "kereskedelmi/személyszállító furgonok" kategóriák, igaz, egyelőre "TBD" (to be determined - még meghatározandó) jelzéssel.

Az elektromos furgonok piaca egyre élénkebb. A közelmúltban olyan modellek jelentek meg, mint a Volkswagen ID Buzz és a Mercedes eSprinter. A kereskedelmi szegmensben pedig olyan versenytársak vannak jelen, mint a Ram ProMaster EV, a Ford E-Transit és a BrightDrop Zevo.