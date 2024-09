Eladó Mr. Bean kisautója: egy vagyonért kelhet el az ikonikus kocsi

A tekintélyes gyűjteményt magának tudó sztár, Rowan Atkinson rendszeresen frissíti és cseréli autóparkjának darabjait. Az aukcióra bocsátott Peugeot 205 GTI is volt a tulajdonában.

A „megkímélt” szó nem is fejezi ki hűen ennek a gyönyörű 205-ösnek az állapotát. Atkinson ugyanis mindössze 500 km-t tett meg a Peugeot kisautójában, amíg birtokolta, és a többi tulajhoz hasonlóan ő is tökéletes állapotban tartotta. A 205 GTI-ben összesen 71.000 mérföld (114.000 km) van, ehhez képest az állapota parádés, ugyanolyan makulátlan, mint Johnny English (Atkinson másik sikeres szerepe) frissen vasalt szmokingja.

Rozsdának természetesen nyoma sincs a karosszérián, és ami a gyűjtői daraboknál és veteránautóknál különösen fontos, minden darabja, alkatrésze eredeti. Külön figyelmet érdemel, hogy az utastér is tökéletes kondícióban van: a piros csíkos kárpitokat és a vörös, velúr padlószőnyeget látva az ember azt hihetné, hogy egy szalonautót néz. A volán sincs megkopva, s a középkonzolon lévő kapcsolók és gombok is újszerű állapotot mutatnak.

Mivel az autóipari fejlesztések más irányt vettek az elmúlt évtizedekben, ma már nem születhetne a 205 GTI-hez hasonló autó, amely ennyire tisztán és lényegre törően csak a vezetés élményéről szól, és közben még megfizethető is marad. A lényeg ugyanis nem a sok száz lóerő és a mozdonnyi nyomaték, hanem a kezes viselkedés, a stabil, jól hangolt futómű és kormánymű, valamint a jól eltalált váltófokozatok és a kis tömeg.

Mr. Bean volt Peugeot-jára pedig mindez nagyon is igaz. A mérges kis háromajtós a pilóta nélkül mindössze 850 kg-ot nyom, s ehhez a tömeghez az 1,6 literes, 115 lóerős négyhengeres motor teljesítménye is bőven elegendő. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a gyorsulás 100-as tempóra csak 9,8 másodpercig tart, a végsebesség pedig 195 km/óra. A 205 alapjaira a Peugeot az 1980-as években rally versenyautókat is épített, amelyek sok futamgyőzelmet és konstruktőri világbajnoki címeket hoztak a márkának. Így nem meglepő, hogy a Peugeot 205 GTI-re ma úgy tekintünk, mint a valaha volt egyik legjobb tüzes ferdehátúra.

A hasonlóan megőrzött és karbantartott 205 GTI veteránok piaci értéke közel van a 30.000 angol fonthoz, úgyhogy Atkinson volt autója is megérhet 13-14 millió forintot. Főleg akkor, ha adna a kocsihoz egy olyan megviselt plüssmackót, amely Mr. Bean állandó partnere volt a sorozatban.

Rowan Atkinsonnak, akinek egyébként van jogosítványa teherautóra is, benzin folyik az ereiben, hiszen nemcsak nagy autógyűjteménye van, de rendszeresen versenyez is. Futamgyőzelmei mellett persze néha balesetet szenved – eddig szerencsére enyhéket. Így járt például gyűjteménye egyik darabjával, egy McLaren F1 modellel. Kicsivel több mint félmillió fontért vette 1997-ben, majd közel 8 millióért adta el néhány évvel ezelőtt, pedig közben kétszer is összetörte.

Az egyik baleset utáni javításra a biztosító 910.000 fontot, azaz mintegy 430 millió forintot fizetett ki. A sok érdekes autó mellett (Aston Martin V8 Zagato, Bentley Mulsanne, BMW 328 1939-ből, Lancia Delta HF Integrale, Mercedes 500E, Honda NSX) van egy különleges Rolls-Royce Drophead-je is. Atkinson ugyanis meggyőzte a Rolls-Royce-t, hogy az ő példányába ne a szokásos 6,75 literes V8-ast építsenek (olyat akárki vehet, akinek van 500 millió forintja egy kabrióra), hanem egy kísérleti, 9,0 literes, V16-os motort.