Gigászi KRESZ-változás élesedik Magyarországon: aki ezeket nem tartja be büntetésekre számíthat

Az új KRESZ tervezete 2026-ban léphet életbe, amely a közlekedésbiztonságot és fenntarthatóságot helyezi előtérbe- írta meg a Telex. A változtatások között szerepel a védtelenebb közlekedők védelme, a közúti konfliktusok csökkentése és az indokolatlan motorjáratás tiltása. A szabályosan közlekedők felelőssége növekszik, és új elvként jelenik meg a türelmes, előzékeny közlekedés. A bizalmi elv szerint minden közlekedőnek feltételeznie kell, hogy mások is betartják a szabályokat. Az alapelvek kidolgozása széles körű szakmai egyeztetéssel történik, és a részletes szabályokat hamarosan bemutatják.

Biztonság- Az új KRESZ tervezete szigorítja a közlekedési szabályokat, különösen a mások veszélyeztetésére és akadályozására vonatkozóan. Az új előírások szerint tilos lesz szándékosan akadályozni mások haladását, vagy veszélyesen megközelíteni őket. Az egymással versenyző sofőrök és driftelők is külön említésre kerülnek. A szabályok célja, hogy jobban védjék a közlekedők biztonságát, például a zebrán áttekerő bringásokkal és a piroson áthaladó gyalogosokkal szemben is. Az autóvezetők felelőssége is növekszik, különösen baleseti vészhelyzetek esetén, ahol kötelező lesz a veszélyelhárítás, feltéve, hogy az nem idéz elő még nagyobb veszélyt.

Szabálykövetés- Az új KRESZ legfontosabb új alapelve, hogy a jelzőtábla elsőbbséget élvez a jogszabályokkal szemben. Például körforgalomban nem lehet parkolni, kivéve, ha kijelölt parkoló van. Továbbá, a szabályoktól el lehet térni egyértelmű üzemzavar esetén, például ha egy lámpa egyszerre mutat zöldet és pirosat, vagy ha egy lerobbant busz akadályozza a haladást. Az ilyen eltérések csak fokozott óvatossággal alkalmazhatók, és nem vonatkoznak vasúti átjárókra.

Együttműködés- Míg a jelenlegi KRESZ csak arra figyelmeztet, hogy közlekedés közben ne zavarjunk vagy akadályozzunk más közlekedőket, az új KRESZ alapelve előírja a türelmes és előzékeny közlekedést. Külön kitér arra is, hogy az autóvezető ne legyen megtévesztő sem, például ne váltson hirtelen irányt, ne induljon el váratlanul.

Esélyegyenlőség- Az új KRESZ bevezet egy fontos alapelvet: a közlekedőknek fokozott figyelemmel kell lenniük a náluk védtelenebb közlekedőkre. A védtelenebb közlekedők hierarchiája a következő: kamionokkal szemben a személyautók, személyautókkal szemben a motorok és kerékpárok, és kerékpárokkal szemben a gyalogosok. Különösen védtelen csoportba tartoznak a gyerekek, idősek, gyengén látók, kerekesszékesek, és felismerhetően ittas személyek. Őket mind fokozott óvatossággal kell megközelíteni, mert ha baleset történik, az a sofőr felelősségét is felvetheti.

Bizalmi elv- A bizalmi elv is bekerül az új KRESZ alapelvei közé, ami azt jelenti, hogy minden közlekedő számíthat arra, hogy a szabályokat a többi közlekedő is betartja. Azaz megadja például az elsőbbséget. Itt is érdekesek a kivételek: a bizalmi elvet nem lehet alkalmazni a legvédtelenebbeknél, például egy gyalogátkelőhely pirosánál labdát pattogtató kisgyereknél, és azoknál sem, akikről üvölt, hogy magasról tesznek a szabályokra, például az autópálya dúvadjaira. Ezeknél az eseteknél számítani kell arra, hogy a szabályokat figyelmetlenségből vagy éppen dühből nem tartják be, ezért a közelükben fokozott óvatossággal kell majd közlekedni.

Fenntarthatóság- A fenntarthatóság alapelve szintén új elem lesz az új KRESZ-ben, amely azt jelenti, hogy a közlekedőknek kerülniük kell a szükségesnél nagyobb környezeti terhelést. Például, feleslegesen járatni a motort a bevásárlóközpont parkolójában vagy egy kávézó terasza mellett, illetve az ivóvíz-hálózatból származó vízzel mosni az autót. Az új KRESZ alapelvei tartalmazzák azt is, hogy minden sofőrnek ismernie kell az új KRESZ-t és rendelkeznie kell az elvárható aktualizált tudással.

A tájékoztatás szerint az alapelveken túl jelenleg is dolgoznak a munkacsoportok többek között a gyorshajtás, sebességhatárok, szankcionálás, a járműbesorolások és technikai előírások részletes módosításain. Amint a részletesebb szabályok bemutathatók lesznek, a sajtó elé tárják azokat is. A KRESZ módosítása az Árpád hídi gázolás óta került a figyelem középpontjába.