Nagy kiadással számolhat, aki most venne autópálya-matriát: ennyit emelkedtek az árak 2024-re

2024. január 31-én éjfélkor lejárnak az előző évre vásárolt országos éves és vármegyei e-matricák. Pénzcentrum ezért összeszedte, mennyibe kerül idén a heti-, a havi-, és az éves országos autópálya matrica, illetve mennyit kérnek a vármegyei matricákért.

Autópályamatrica árak 2024-ben: a január 1-jét követő időszakra érvényes e-matricák díja (bruttó)

KATEGÓRIA ÉVES ORSZÁGOS (Ft) ÉVES VÁRMEGYEI (Ft) HETI (Ft) HAVI (Ft) D1 57 260 6 660 6 400 10 360 D2 81 280 13 330 9 310 14 670 B2 - - 20 640 29 270 U 57 260 6 660 6 400 10 360 D1M 57 260 6 660 3 200 5 180

Idén nagy változás jön a matricáknál: 2024-től Magyarországon is be kell vezetni az egynapos autópálya-matricát egy EU-s előírás miatt. Lázár János már azt is elárulta, hogy 2024. március 1-től lesz elérhető a 24 órás autópálya-matrica nálunk is, és 5150 forintba kerül majd:

Érdekesség, hogy hazánkhoz hasonlóan jövőre az új autópálya-matrica kategóriát Ausztriában is bevezetik: az egynapos matrica ára 8,60 euró (mostani árfolyamon kb. 3 200 Ft) lesz. Ez sok magyart érinthet, aki Ausztrián át szokott utazni.

