Brutális vihar éri el Európát pénteken: ilyet évtizedek óta nem láttunk

Írországot pénteken rendkívüli erejű vihar sújthatja, amely az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb atlanti viharának ígérkezik. Az Éowyn névre keresztelt ciklon pusztító szelekkel, hatalmas hullámokkal és extrém alacsony légnyomással fenyeget, miközben Nyugat-Európán végigsöpör.

A meteorológiai szakértők szerint a vihar kialakulásának hátterében a sarki örvény magaslégköri zavara áll. Az Éowyn csütörtök éjszakától péntekre virradóan gyorsan halad át az Atlanti-óceán északi részén, miközben jelentősen erősödik. A szakemberek előrejelzése alapján 24 óra leforgása alatt közel 50 millibáros nyomáscsökkenés várható, ami rendkívüli időjárási körülményeket eredményez.

A Severe Weather jelentése szerint az ír partvidéken akár 200 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak. Az ír meteorológiai szolgálat a legsúlyosabb, vörös fokozatú riasztást adta ki az ország egész területére. A vihar várhatóan csütörtök éjszakától péntek reggelig halad át Írországon, majd az Egyesült Királyság északi része felé veszi az irányt - írja a Portfolio.

A szélsőséges légnyomásesés következtében heves csapadékra és orkán erejű szélre kell számítani. A szakértők szerint a legerősebb széllökések elérhetik a 150-180 kilométer per órás sebességet, péntek kora reggel pedig Írország nyugati partjainál akár a 200 kilométer per órát is meghaladhatják. Emellett helyenként havazás is előfordulhat.

A vihar nem csak a szárazföldet, de a tengert is felkavarja. Az előrejelzések alapján Írország délnyugati partjai mentén akár 12 méternél is magasabb hullámok csaphatnak fel, ami komoly veszélyt jelent a part menti területekre és a hajózásra egyaránt.

Az Éowyn vihar várhatóan jelentős károkat okoz majd az infrastruktúrában és a közlekedésben. A hatóságok felkészültek a vészhelyzetre, és arra kérik a lakosságot, hogy kövessék figyelemmel a frissülő időjárás-jelentéseket és tartsák be a biztonsági előírásokat.