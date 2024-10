Ez csúnya lesz: tényleg tönkremegy a magyar gazdaság, ha Trump győz a választáson?

Az Egyesült Államok közelgő elnökválasztása komoly kihívások elé állíthatja az európai gazdaságot. A november 5-i voksolás kimenetele - akár Kamala Harris, akár Donald Trump győzelme esetén - várhatóan jelentős hatással lesz a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokra és az európai védelmi kiadásokra - számolt be a Reuters.

Az európai vezetők mindkét lehetséges forgatókönyvet aggódva figyelik. Egy Harris-elnökség vélhetően a Biden-adminisztráció politikájának folytatását jelentené, ami a kereskedelempolitika és a NATO-szövetségesek közötti tehermegosztás terén kevés pozitív változást ígér Európa számára.

Trump esetleges visszatérése az elnöki székbe még komolyabb kockázatokat hordoz. Az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás megvonása gyors védelmi kiadásnövelésre kényszeríthetné az európai kormányokat. Emellett egy globális kereskedelmi háború kirobbanása is reális veszély, aminek Európa lehet a legnagyobb vesztese.

A Kínával szembeni keményebb fellépés az amerikai kampány egyik ritka konszenzusos pontja. Ez komoly dilemmát jelent az exportorientált európai gazdaságok számára, amelyeknek egyensúlyozniuk kell az USA-val és Kínával fenntartott kereskedelmi kapcsolataik között.

Bárki is lesz az amerikai választások győztese, nem világos, hogy Európa továbbra is profitálhat-e az amerikai növekedésből anélkül, hogy maga is csökkentené a Kínával folytatott kereskedelmet

- fogalmazott Zach Meyers, a Centre for European Reform (CER) elemzője.

Az amerikai törekvések a kínai high-tech szektor korlátozására már most is érzékenyen érintik az európai vállalatokat. Az ASML holland chipgyártó berendezéseket gyártó cég például már most exporttilalommal szembesül Kínába irányuló termékeinek felére vonatkozóan.

Az európai gazdaság különösen érzékeny a kereskedelmet korlátozó intézkedésekre. A régió termelésének fele a kereskedelemből származik, ami kétszerese az amerikai aránynak. Emellett az EU 30 millió feldolgozóipari munkahelye - szemben az USA 13 milliójával - rendkívül sebezhetővé teszi minden olyan lépéssel szemben, ami gátolja a szabad kereskedelmet.

A szabadkereskedelem támogatottsága az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent Washingtonban. Biden elnök megtartotta a Trump által bevezetett vámokat, és saját gazdaságpolitikájában is az amerikai munkahelyekre helyezte a hangsúlyt. Trump újraválasztása esetén még radikálisabb lépések várhatók, akár 10-20%-os általános vámok bevezetése is felmerült minden importtermékre.

Az amerikai piacra exportáló európai cégek már most is érzik a protekcionista intézkedéseket hatását. A spanyol olajbogyó-termelők például 70%-os exportcsökkenést szenvedtek el a Trump által 2018-ban bevezetett vámok miatt.

Ha Trump győz, ez még rosszabbá válhat, és úgy gondoljuk, hogy nehéz lesz ezt megoldani Európa nyomása nélkül

- nyilatkozta Antonio de Mora, a spanyol olajbogyó-exportőröket képviselő ASEMESA szervezet vezetője.

A választások kimenetele a védelmi kiadásokra is hatással lehet. Míg Harris várhatóan fokozatosan növelné a nyomást az európai NATO-tagokra a nagyobb teherviselés érdekében, Trump Ukrajnával kapcsolatos bizonytalan álláspontja azonnali és drasztikus kiadásnövelést tehet szükségessé.

A Goldman Sachs elemzői szerint egy esetleges Trump-győzelem és az azt követő vámemelések akár egy százalékponttal is csökkenthetik az euróövezet gazdasági teljesítményét. Ez jelentősen meghaladná az idei évre előrejelzett 0,8%-os növekedést.

Az Európai Bizottság már most vizsgálja a választások lehetséges következményeit. Az európai vezetők reményei szerint a választások - különösen Trump győzelme esetén - végre arra ösztönözhetik a régiót, hogy végrehajtsa azokat a mélyreható reformokat, amelyeket többek között Mario Draghi, az EKB korábbi elnöke is sürgetett.

címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA