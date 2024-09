Így füstölnek el milliárdokat néhány perc alatt az orosz-ukrán háborúban: meddig lehet ezt bírni?

„A háborúhoz három dolog kell – pénz, pénz és pénz” – tartja az ismert mondás. Hogy ez mennyire így van, azt egy, a közösségi médiában talált videó is bizonyítja, melyen látható, hogy szó szerint néhány másodperc alatt lehet dollármilliókat elfüstölni.

A héten a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a jelenleg érkező nyugati támogatás nem elégséges ahhoz, hogy megakadályozzák az ukrán városok elleni pusztító orosz támadásokat, vagy hogy megfelelően el tudják látni eszközökkel az ukrán dandárokat. Pedig igazán nem lehet azt mondani, hogy a nyugati országok ne támogatnák Ukrajnát – a Kiel Institute összesítése szerint már a 200 milliárd eurót közelíti az Egyesült Államok és az európai országok által nyújtott segélyek és támogatások összege.

A Politico év eleji cikkéből pedig kiderült, hogy Ukrajna 2024-es költségvetésében a kiadások durván felét, közel 40 milliárd dollárt (~14 182 milliárd forintot) különítettek el a védelmi kiadásokra. Ezt az összeget még majdnem teljesen képesek fedezni az ukrán adóbevételek, ám az állam működéséhez szükséges egyéb kiadásokat már csak a nemzetközi támogatásokból lehet előteremteni. Az IMF előrejelzése szerint Ukrajna legkevesebb 37 milliárd dolláros (~13 119 milliárd forintos) támogatásra szorul majd az idei évben, tehát elmondhatjuk, hogy az ukrán állam fenntartásához, területének megvédéshez szükséges pénz közel fele külföldről érkezik.

A fentiek fényében talán egyesek számára meglepő lehet, hogy az ukrán elnök a támogatások alacsony voltára panaszkodik. Pedig valójában semmi meglepő nincs ebben, ugyanis a modern hadviselésben használt eszközök elképesztően drágák. Az alábbi videó segít abban, hogy legyen valami képünk arról, hogy milyen könnyedén is mennek füstbe a dollármilliók, szó szerint mindössze néhány másodperc alatt.

A fenti videón semmi mást nem látunk, mint azt, hogy különböző fegyverekkel, katonai eszközökkel tüzelnek. Az első másodpercekben egy egyszerű géppuskával lövöldöznek el 75 dollár (~27 ezer forint) értékű lőszert, ám ez még csak a kezdet. A folytatásban látható, hadihajókon használt MK 38 25mm gépágyúrendszer 660 dollárt (~234 ezer forintot) puffogtat el néhány pillanat alatt, de az utána jövő, szintén hajókon használt Ciws Phalanx meg sem áll 13 500 dollárig (~4,8 millió forint).

Az ugyancsak hadihajókon használt MK 45 esetében az is jól látható, hogy egyetlen lövés kerül 1 500 dollárba, azaz mintegy 530 ezer forintba. De hagyjuk is a hajóágyúkat, elvégre az ukrán-orosz háborút sem a tengeren vívják. A videóban látható egy Patriot légvédelmi rakéta is, amely 3 millió dollárba (~1 ,1 milliárd forintba) kerül. És itt még csak lőszerről beszélünk, magukról a rendszerekről, fegyverekről nem.