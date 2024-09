Bejött Harris taktikája, Trump konteózott és magyarázkodott a vitán: Orbán neve is előkerült

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kamala Harris szinte végig provokálta Donald Trumpot a két elnökjelölt tévévitáján, és ez a taktika be is jött, az exelnök többször is idegesen visszatámadott, konteókba bonyolódott. A vitán szóba került a Capitolium elleni támadás, ami miatt Harris szerint a volt elnöknek felelnie kell. Trump a vitán több összeesküvés-elméletet is felhozott, például azt, hogy a bevándorlók kutyákat és macskákat esznek.

Kamala Harris csaknem a teljes, 1 óra és 45 percig tartó első és esetleg egyetlen keddi vitájuk alatt provokálta Donald Trumpot – Trump pedig minden egyes alkalommal reagált rá - írja összegzésében a CNN. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az alelnök alaposan felkészült a vitára, és szinte minden válaszába belefoglalt egy-egy megjegyzést, amely a volt elnök dühét kívánta felkelteni. Azt mondta Trumpnak, hogy a világ vezetői kinevetik őt, és a katonai vezetők „szégyennek” nevezték. Trumpot „gyengének” és „tévesnek” nevezte. Azt mondta, hogy Trumpot 81 millió szavazó bocsátotta el – ennyien szavaztak Joe Bidenre 2020-ban. Nyilvánvaló, hogy nagyon nehezen dolgozza fel ezt – mondta Harris. Trump gyakran kontrollálatlanul viselkedett. Hangosan és ismételten ragaszkodott ahhoz, hogy számos hamis állítás igaz. A volt elnök ismételte a 2020-as választásokkal kapcsolatos, széles körben elterjedt csalásokról szóló konteókat, visszhangozta azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint a bevándorlók háziállatokat esznek, és nem mondott igazat arról, hogy a demokraták támogatják az abortuszokat a csecsemők megszületése után – ami gyilkosság, és mindenhol illegális. Sötét képet festett az Egyesült Államokról, emlékeztetve az „amerikai mészárlásra”, amelyre beiktatásakor, 2017-ben figyelmeztetett. „Olyan nemzetünk van, amely haldoklik” – mondta Trump. Harris Trump közönségének nagyságát kritizálta Harris láthatóan egyértelmű tervvel lépett a színpadra: kibillenteni Trumpot az egyensúlyából. A CNN szerint ez sikerüólt is. Amikor az alelnök megemlítette Trump bűnügyi ítéletét és folyamatban lévő jogi eljárásait, Trump ideges lett. Amikor Harris felszólította, amiért elkaszált egy kétpárti bevándorlási törvényt, Trump még idegesebb lett. Amikor Harris azt sugallta, hogy az exelnök gyűlései unalmasak, a kevés közönség java része még a vége előtt haza szokott menni, Trump teljesen bekapta a csalit. Ahelyett, hogy azokra a kérdésekre válaszolt volna, amelyeket a moderátorok felvetettek – beleértve néhányat, amelyet Trump politikai erősségeinek tart – a volt elnök hosszan beszélt a gyűlései szórakoztatási értékéről, azt állítva, hogy a Biden-kormány jogi célpontként kezeli őt, és hosszú, furcsa monológban ragaszkodott ahhoz, hogy a bevándorlók háziállatokat esznek. Eszik a kutyákat az emberek, akik bejöttek, eszik a macskákat, eszik azoknak az embereknek a háziállatait, akik ott laknak – mondta Trump, miután Harris bírálta őt a bevándorlási törvény megbuktatásáért. Harris úgy tett, mintha zavartan figyelne, de ritkán tért vissza az állításokra, láthatóan elégedetten hagyta, hogy Trump elkalandozzon. Trump különösen sértődöttnek tűnt az alelnök kampányrendezvényeire vonatkozó megjegyzése miatt. Még azután is, hogy a moderátor megpróbálta visszaterelni a vitát a bevándorlásra - Trump egyik kedvenc témájára - a volt elnök nem engedte el a dolgot, és ismét hosszasan ecsetelte, kampányeseményein igenis sokan vannak, és jól szórakoznak az emberek. A vita első órája azzal ért véget, ahogyan kezdődött, Trump hosszú értekezés után a 2020-as választásra lyukadt ki, amelyről ismét azt állította, hogy ellopták tőle. Trump összeesküvés-elméletekről beszélt Alelnökjelöltje, J.D. Vance tanácsai ellenére Trump nem tartózkodott attól, hogy a vita során ismételje az összeesküvés-elméleteket, mint azt, hogy a bevándorlók Springfieldben kutyákat, macskákat esznek. Amikor az ABC News moderátora, David Muir rámutatott, hogy a városi tisztviselők tagadták, hogy ilyen történt volna, Trump megismételte magát, mondván, ő ezt látta korábban a tévében, de azt mondta, meg fogja tudni az igazságot. Amikor a vita a bűnözésre terelődött, Trump azt állította, hogy a bűnözés növekszik az Egyesült Államokban, ellentétben a világ többi részével. Muir rámutatott, hogy az FBI adatai szerint a bűnözés valójában csökkent az elmúlt néhány évben. Trump ismét egy másik összeesküvés-elméletre hivatkozott, miszerint az FBI mélyen korrupt. Később a vitában Trump azzal érvelt, hogy az amerikai választások kaotikusak, és azt állította, hogy a demokraták próbálják rávenni a nem dokumentált bevándorlókat, hogy szavazzanak a választásokon. Heves vita az abortuszról Kevés pillanat mutatta meg olyan egyértelműen a különbséget Biden júniusi vitateljesítménye és Harris keddi teljesítménye között, mint az abortuszvita. Az alelnök már régóta az adminisztráció egyik legerősebb képviselője a reproduktív jogok terén, így pedig úgy tudott kontrázni és érvelni a témában, ahogyan Biden nem tudott. Trump megismételte néhány érvet, amelyet a júniusi vitában Biden nem tudott hatékonyan megcáfolni – többek között azt a hamis állítást, hogy a demokraták támogatják az abortuszt közvetlenül a szülés után is. Harris újra és újra megpróbálta sarokba szorítani a volt elnököt, hogy konkrét határidőt szabjon meg, amelyen túl támogatná az abortusztilalmat. Azt mondta, a Trump-kampány a választás jogának megvonását célzó veszélyes programot folytat. Harris: Trump amerikai álma halott Harris, ahelyett, hogy visszatért volna a bírósági ügyekhez vagy a botrányokhoz, amelyekkel Trumpot a kampány során szembesítették, folytatta a volt elnök által javasolt és megvalósított politikák kritikáját. Egy ponton azt mondta: Trump volt az, aki megígérte, hogy az amerikai álmot hozza vissza. Most viszont az amerikai álom halott. A volt elnök gyorsan reagált: „Nem, Kamala, az amerikai álom él és virul.” De az alelnök nem hagyta magát: „Trump alatt mindenki az amerikai rémálommal szembesült.” Trump folytatta, bírálta a Biden-Harris kormányzat teljesítményét, különösen a gazdaság és a bevándorlás terén, de Harris megjegyzései élesebbek voltak, és láthatóan jobban felzaklatták a volt elnököt. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Harris kiemelte a Capitolium elleni támadást Harris rámutatott, hogy Trump az egyetlen elnök a történelemben, aki kénytelen volt szembenézni a Capitolium elleni támadásért való felelősségre vonással, amely 2021. január 6-án történt. Ez egy szégyen, és mindannyian tudjuk, hogy ő volt a felelős a támadásért! Trumpot felelősségre kell vonni, és ezt a bíróságok is kimondják – mondta Harris. A volt elnök megpróbálta elhárítani a kérdést azzal, hogy ő maga „csak békés tiltakozásokat” támogatott, és megismételte azokat az állításokat, hogy az emberek „az igazságot keresték” azzal, hogy megtámadták a Capitoliumot. Nagy kérdés, mi lesz a háborúkban Ha bármelyik félnek is volt konkrét terve a Gázai övezetben és Ukrajnában zajló háborúk befejezésére, azt nem osztotta meg a keddi vita során. Arra a kérdésre, hogy miként biztosítaná a békét Gázában, Harris először felidézte a Hamasz 2023. október 7-i támadásának borzalmait Izraelben. Kifejezett némi kritikát Izrael válaszlépéseivel szemben – egy olyan bombázásra utalva, amely tízezreket ölt meg palesztinok közül –, mielőtt áttért volna a kétállami megoldás, Izrael önvédelmi joga és Gáza újjáépítésének támogatása melletti elkötelezettségére. Szükségünk van egy tűzszüneti megállapodásra, és van arra, hogy a túszokat szabadon engedjék – jelentette ki Harris. Biden és mások nemrég elismerték, hogy egy ilyen megállapodás még messze van. Trump még kevesebb részletet osztott meg terveiről, azt mondta, Kamala Harris gyűlöli Izraelt és az arabokat is. Korábban többször megpróbálta felkorbácsolni az amerikai arabok kedélyeit Biden konfliktuskezelése kapcsán. De a mostani vitában gyorsan elvetette ezt a taktikát, és inkább Harris bírálta, amiért állítólag megsértette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt egy közelmúltbeli kongresszusi látogatása során – bár Harris valójában találkozott vele, nem vett részt a beszédén –, majd újra kijelentette, hogy „ez soha nem történt volna meg”, ha ő lenne a Fehér Házban. Ugyanez vonatkozott az orosz-ukrán háborúra is a volt elnök szerint, aki – miután megállt, hogy megjegyezze, „nagyon jól ismeri Putyint” – azt mondta, hogy „Oroszország soha nem ment volna be Ukrajnába” az ő elnöksége alatt. Még azelőtt megoldom, hogy elnök leszek – tette hozzá Trump, azt állítva, hogy az ő megválasztása újraindítaná a geopolitikai helyzetet, és szinte magától értetődően egy megállapodást hozna létre. Harris viszont az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos beszélgetést arra használta fel, hogy támadja Trumpot diktátorok és zsarnokok iránti közeledése miatt. Közismert, hogy ezek a diktátorok és autokraták azt szeretnék, ha újra elnök lenne. mert egyértelmű, hogy hízelgéssel és szívességekkel manipulálhatják önt – mondta Harris. Trump visszavágott, felidézve, hogy nyomást gyakorolt a NATO tagállamaira, hogy többet fizessenek a szövetségbe, és bírálta Harrist, amiért Biden nem tette ugyanezt, mielőtt kijelentette, hogy az alelnök „nem rendelkezik a bátorsággal, hogy ezt kérje.” Harris viszont azt mondta, hogy szerinte Trump valóban gyorsan véget vethet a háborúnak – de csak úgy, hogy engedményeket tesz Putyinnak. Ezzel pedig veszélyeztetné Ukrajna nyugati határán fekvő Lengyelországot. Pennsylvania nagy lengyel-amerikai lakossággal rendelkezik, jegyezte meg. A korábbi elnök többször is felhozta az amerikai csapatok afganisztáni kivonásának ügyét, azt állítva, hogy ez gyengeséget mutatott a Fehér Házban, és hogy Biden nem bocsátott el elég embert emiatt. Harris azt mondta, egyetért Biden döntésével, hogy 2021-ben kivonja az amerikai csapatokat Afganisztánból, és kijelentette, hogy Trump „az egyik leggyengébb megállapodást kötötte, amit csak elképzelni lehet” ebben az ügyben, amíg ő volt az elnök. Trump – miután többször is azzal vádolták, hogy csillogó szemmel néz a diktátorokra – idézte a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort. „Orbán azt mondta: ‘A leginkább tisztelt, legfélelmetesebb személy Donald Trump. Nem voltak problémák, amikor Trump volt az elnök’” – mondta. Címlapkép: Allison Dinner, MTI/MTVA

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK