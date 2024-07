Búvárkodni indult a magyar orvosnő: ő is rajta volt az Egyiptomnál elsüllyedt luxushajón

Az Egyiptomnál elsüllyedt luxushajó fedélzetén egy magyar állampolgár tartózkodott, egy 36 éves magyar orvosnő - tudta meg a Telex. Az Exocet nevű hajót a nagy hullámok egy zátonyra lökték, emiatt megsérült, majd süllyedni kezdett az egyiptomi Marsa Alam közelében június 26-án. A fedélzeten a legénységen kívül 24 turista tartózkodott, akikről eddig azt lehetett tudni, hogy mind franciák.

Marsa Alam a Vörös-tenger partján fekvő dél-egyiptomi város, az egyik leglátogatottabb úti cél búvároknak. A baleset a Sataya-zátonynál, a város egyik legnépszerűbb búvárhelyénél történt. A luxushajón tartózkodó turisták, köztük a magyar nő is búvárkodni ment a hajóval, a programot egyhetesre tervezték, a baleset idején még több nap lett volna hátra belőle - írja a lap. Miután a hajó süllyedni kezdett, a fedélzeten tartózkodó búvárokat és a személyzetet evakuálták és más közeli hajókra szállították a Dive Magazine szerint.

"Ne aggódj, élek, de hajó elsüllyedt" – üzente a baleset után a magyar orvosnő a húgának. A lapnak a hajóról kimenekített magyar orvosnő testvére azt mondta: ahogy mindenkit, úgy a nővérét is kihallgatták a rendőrök az ügyben. "A nővéremnek és a francia párjának szerencséje volt, mert amikor a legénység elkezdte a kimenekítést, akkor a kezükbe akadt kisebb táskákat felkapták, és köztük voltak a nővéremék táskái is. Igaz, a drága búvárfelszerelésük nekik is odalett, de így is jobban jártak, mint azok, akik mezítláb értek partra, és minden cuccuk a hajón maradt."

A hajó több órán át részben a víz felszínén maradt, mielőtt a hullámok és az áramlatok a Vörös-tengeren Sataya területe felé sodorták. Végül több mint két kilométerre süllyedt el a korallzátonyoktól, de nem okozott környezeti károkat - írták.