Ijesztő üzenetet küldött Trump merénylője a támadás előtt: videón, ahogy a tetőn célba veszi a volt elnököt

A közösségi médiában terjed egy felvétel a Donald Trump elleni sikertelen merénylet elkövetőjéről. A videón – amelyet feltehetően ő maga rögzített – azt mondja a 20 éves férfi, hogy gyűlöli Trumpot.

A nevem Thomas Matthew Crooks. Gyűlölöm a republikánusokat, gyűlölöm Trumpot. És tudjátok mit? Megkaptátok a rossz embert

– mondja a videón a merénylő. Crooks a felvétel alapján egy autóban maga rögzítette az üzenetet.

A man claiming to be “My name is Thomas Matthew Crooks” who was alleged by many to be the attempted assassin of Trump and registered Republican “I hate Republicans, I hate Trump” denies he is the shooter “you got the wrong guy” pic.twitter.com/OqKfZ0wAZb

Egy olyan videó is terjed, amely már a Trump elleni merénylet során mutatja Crookst, ahogy egy tetőn lapul fegyverrel a kezében. Egy szemtanú a történtek után azt mondta, látta a fegyverest „tetőről tetőre” ugrálni a merénylet előtti pillanatokban.

The Left-Wing Trump assassin was so obvious that *multiple* people in the crowd saw him crawling on the roof in broad daylight with a firearm and even *filmed* the assassin before he ever fired a shot. (!!!)



