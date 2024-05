Ezt Magyarországot sem úszhatja meg: kritikus a helyzet a tengereken, összeomolhat a kereskedelem

A globális tengeri kereskedelem a világjárvány, a geopolitikai feszültségek és az éghajlatváltozás okozta zavarok miatt most szembesül az elmúlt évtizedek legnagyobb kihívásaival, ami jelentős hatással van a nemzetközi áruforgalomra és az inflációra is - írja elemzésében a Bloomberg.

A termelés globális koncentrációjából származó méretgazdaságossági előnyök jelentősek, ha az áruk biztonságos és költséghatékony szállítása megoldott. Azonban a koronavírus-világjárvány idején tapasztalt ellátási láncok megszakadása és a határok lezárása komoly inflációs nyomást generáltak.

A koronavírus terjedésének megfékezése után sem állt helyre teljesen a rend, mivel a globális tengeri kereskedelem több fronton is kihívásokkal néz szembe. Ezek között szerepelnek a geopolitikai feszültségek, mint az ukrajnai és gázai konfliktusok, a Kína és az Egyesült Államok közötti viszály, valamint az éghajlatváltozás okozta zavarok.

A tengeri kereskedelem kulcsfontosságú útvonalainak biztonságát fenyegető incidensek, mint például a jemeni húszi fegyveresek támadásai vagy az Ever Given konténerhajó Szuezi-csatornában történt elakadása tovább súlyosbítják a helyzetet. Ezek az események nem csak közvetlenül érintik a szállítás költségeit és időtartamát, de hosszú távon inflációs nyomást is eredményezhetnek.

A Clarksons Research által nyújtott adatok alapján kiemelkedő fontosságú tengeri kereskedelmi útvonalak - mint például a Malakkai-szoros vagy a Hormuzi-szoros - kulcsszerepet játszanak a globális áruforgalomban. A Malakkai-szoroson évente 94 ezer hajó halad át, ami jól mutatja stratégiai jelentőségét. Ugyanakkor ezek az útvonalak sebezhetőek lehetnek politikai feszültségek, kalóztámadások vagy természeti katasztrófák miatt.

A Hormuzi-szoros esetében Irán korábban fenyegetőző magatartást tanúsított, ami potenciálisan képes lenne megduplázni az olajárakat rövid távon. Az orosz olajexport egy része is függ a dán vizeken való áthaladástól, amely területen viszont növekszik a balesetek kockázata.

Törökországnál pedig a Boszporusz és Dardanellák fontosságát emelik ki, ami egy esetleges súlyos tanker baleset után komoly hatást gyakorolna a globális áruforgalomra. A Panama-csatorna vízellátását befolyásoló éghajlatváltozási hatások pedig korlátozzák azt, hogy hány hajó képes naponta áthaladni rajta.

Ezek összesített hatása nem csak logisztikai kihívásokat vet fel, hanem gazdasági és politikai következményekkel is járhatnak globális szinten. Az ellátási lánc stabilitása és biztonságának fenntartása kulcsfontosságú tényező a világkereskedelem zavartalan működéséhez.