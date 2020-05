Bizonytalan az újrakezdés, de úgy tűnik, túlélték a válság első szakaszát a plázák

Hivatalos adatok még nincsenek a bedőlt boltok számáról, de vélhetően a többség túlélte a koronavírus okozta leállást.

A plázák legtöbb üzlete zárva tartott, ám ezzel jóformán csak az alkalmazottak bérét tudták megspórolni, míg az üzletbérleti díjakat elvileg továbbra is fizetni kell - olvasható a Népszavában. Érdeklődésükre a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségénél úgy fogalmaztak: az időseknek fenntartott idősávban - 9 és 12 óra között - több esetben is drasztikusan, akár 90 százalékkal is csökkent a látogatószám.

Címlapkép: Getty Images