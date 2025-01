Ennyi volt a nagy Prime-hype, borul Balogh Levente üditő-biznisze: mi lesz így a Zord sorsa?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még a PRIME is olcsóbb lett a Zordnál: vajon mi történt az influenszer üdítők piacán? A hétvégén egy Lidl áruház polcain már mindössze 799 forintért kínálták Logan Paul és KSI híres italát, miközben a Zord, Balázs Kicks és Balogh Levente közös márkája, még mindig 899 forintba került. Pedig nem is olyan régen, 2023-ban, a PRIME-ért kisebb boltokban akár 6000-8000 forintot is elkértek. Mi áll a látványos árcsökkenés mögött? Vajon a hype végéhez közeledve ki tud hosszú távon helytállni ezen a zsúfolt piacon? Cikkünkben utánajártunk a magyar influenszer italpiac legizgalmasabb kérdéseinek.

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK