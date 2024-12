Így töltik fel az élelmes magyarok a ruhatárukat drága darabokkal fillérekért: egy vagyont spórolnak

A másodkézből vásárolt ruhák egyre nagyobb teret hódítanak Európában, ám összességében még mindig viszonylag szűk piaci szegmensről van szó. Bár a fenntartható divat növekvő népszerűségnek örvend, az online vásárlás továbbra is rejt magában veszélyeket, mint például a csalások vagy a nem megfelelő termékek. Cikkünkben nemcsak a másodkézből vásárolt ruhák előnyeit, hanem azokat a veszélyeket és fontos tudnivalókat is bemutatjuk, amikre érdemes odafigyelni online vásárláskor abban az esetben, ha valaki új (vagy inkább régi) darabokkal töltené fel a gardróbját.

A Pénzcentrumon már-már rendszeresen foglalkozunk a divatipar aktuális változásaival és trendjeivel, legyen szó a luxustermékekről, vagy éppen egy olyan speciális ágazatról, mint a karórák. Legutóbb egyébként Bihari Ádám stílustanácsadóval beszélgettünk, aki keményen odaszólt az úgynevezett "fast fashion" ágazatnak. Szerinte a fele se igaz annak, amit az ott kapható ruhák címkéjén látunk, és meglepő módon maga is azt tanácsolta, hogy ha valaki szeretné feltölteni a ruhatárát stílusos darabokkal anélkül, hogy sokat költene, akkor érdemesebb lehet a használt, vintage üzletek felé kacsintgatnia.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az európaiak szekrényeiben egyre nagyobb teret hódít a másodkézből származó ruházat.. Legalábbis ez derült ki a Vinted hatástanulmányából, amely szerint a platform felhasználói 2023-ban 679 kilotonna szén-dioxid-kibocsátást kerültek el azzal, hogy új helyett használt ruhákat vásároltak.

Miért választanak egyre többen másodkézből származó darabokat, és milyen hatással van ez a vásárlási szokásokra? Hogyan formálja a fenntarthatósági trendeket a Vinted? Az európai divatpiac átalakulásáról, környezeti és gazdasági előnyökről szóló cikk többek között ezekre a kérdésekre is kitér.

Ilyen arányban alkotják a ruhatárunkat a másodkézből vásárolt darabok

A felhasználók 65%-a állítja, hogy ruhatára legalább egynegyede használt darabokból áll. Több mint 40%-uknak a ruhatár fele vagy annál is több darabja másodkézből származik, különösen Németországban, Franciaországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban. Emellett a felhasználók túlnyomó többsége (84%) úgy véli, hogy az online piactereken vásárolt ruhák minősége ugyanolyan jó, vagy talán még jobb is, mint az üzletekben vásárolt, ún. "fast fashion" daraboké. Sokan (65%) inkább kevesebb, de tartósabb darabot vásárolnak, mint nagy mennyiségű, olcsó ruházatot. Csak 18% vallotta be, hogy spontán döntés alapján vásárolt valamit a platformon.

Fenntarthatóság és környezeti hatás

A Vaayu klímatechnológiai startup szerint az online piactereken használt ruhát vásárló felhasználók 2023-ban 679 kilotonna szén-dioxid-kibocsátást takarítottak meg azzal, hogy új helyett használt ruhát vásároltak – ez 512 ezer London–Los Angeles repülőútnak felel meg. A tranzakciók 40%-ában egy új ruhadarab megvásárlását kerülték el, ami jelentős emissziócsökkentést eredményezett.

Változó fogyasztási szokások

A jelentés szerint a platform nemcsak a ruhatárakat, hanem a fogyasztási szokásokat is átalakítja:

A vásárlók 72%-a kevesebb vagy ugyanannyi ruhát vesz, mint korábban, és sokan (31%) inkább használt darabokat választanak új helyett.

A felhasználók 36%-a jobban vigyáz a ruháira, mert később el szeretnék adni valamilyen platformon.

Ugyanakkor, bár a tendencia pozitív, a használt ruházat a nagy egészben még mindig csak egy kis szeletét képezi a divatpiacnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas változás élesedik a Vinted-nél: minden magyar felhasználót érint Hamarosan, idén novembertől két új országban kereskedhetnek a magyarok a Vinted tagjaival.

Azért az online vásárlás sem fenékig tejfel

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy rengeteg csalás történik ezeken az online piactereken. Mint ahogy arra a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is felhíva a figyelmet,

Magyarországon szinte kivétel nélkül minden ügytípussal, így termék vásárlása vagy szolgáltatás nyújtása kapcsán történt hibás teljesítéssel, átverésekkel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal is találkoznak a fogyasztóvédők. Van azonban pár ökölszabály, amikre figyelve nem érhet minket baj.

A szervezet szerint gyakoriak az olyan esetek amikor egy vásárló online platformon, úgynevezett marketplacen vásárol meg egy adott terméket, majd amikor kifogása merül fel a vásárlással kapcsolatban, meglepetten tapasztalja, hogy a marketplace-t üzemeltető vállalkozás azzal utasítja el, hogy nem áll fenn közöttük szerződéses kapcsolat.

Sok esetben ugyanis a marketplace – ami lehet akár egy online webáruházként is működő kereskedő – csak a felületet biztosítja más vállalkozások számára, amelyek ezen platformon keresztül érétkesítik termékeiket.

Azért nem vagyunk teljesen eszköztelenek

Bár online vásárlás esetén nincs lehetőségünk kipróbálni, vagy megtekinteni a terméket, az indokolás nélküli elállási jog megilleti a fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül. Ez azt jelenti, hogy akkor is meggondolhatjuk magunkat, ha nem hibás a termék, csak éppen nem tetszik, nagy vagy kicsi, vagy éppen van már belőle egy másik.