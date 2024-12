Itt a karácsony és a kedvenc csokinkban nehézfém? Kell félni a Lindt csokitól vagy sem?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy azt mi is megírtuk az Egyesült Államokban jelenleg per folyik a világhírű svájci csokoládégyártó, a Lindt ellen, miután egyes termékeiben magas ólom- és kadmiumszintet mutattak ki. A hazai fogyasztók aggodalmainak eloszlatása érdekében megkereste a 24.hu a Lindt magyarországi leányvállalatát, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is.

Mind a vállalat, mind a szakhatóság egyöntetűen állítja, hogy nincs élelmiszer-biztonsági kockázat. Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unióban jelenleg csak a kadmiumra vonatkozóan létezik határérték a csokoládétermékekben, az ólomra nincs ilyen előírás. A Lindt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államokban végzett vizsgálatok során egyetlen termékükben sem találtak határértéket elérő vagy azt meghaladó ólom-, illetve kadmiumszintet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A per előzményeként tavaly New York államban csoportos keresetet nyújtottak be a Lindt ellen. Az eljárás alapját egy fogyasztóvédelmi szövetség által végzett laborvizsgálat képezte, amely több csokoládétermékben, köztük a Lindt termékeiben is nehézfémek jelenlétét mutatta ki. A Consumer Reports nevű szervezet 2022-ben hozta nyilvánosságra vizsgálatának eredményeit. A kutatás során 28 étcsokoládé-táblát elemeztek, amelyek között két Lindt termék is szerepelt. A vizsgálat számos termékben mutatott ki ólmot és kadmiumot. Az egyik Lindt tábla azon nyolc termék között volt, amelyekben magas kadmiumszintet találtak, míg egy másik termékük a tíz, magas ólomszintet tartalmazó csokoládé között szerepelt. A szervezet megjegyezte, hogy bár ezek a szintek magasnak számítanak, egyik Lindt termék sem mutatta a legmagasabb értékeket a vizsgált minták között. Az ügy további fejleményeit figyelemmel kísérjük, és tájékoztatjuk olvasóinkat a per kimenetelével kapcsolatos információkról, valamint az esetleges hazai vonatkozásokról.

