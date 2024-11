Brutál BlackFriday akciót robbantott a Lidl és a Tesco: potom pénzért adják a magyar konyhák sztárját

A legnagyobb hazai láncok is ráfeküdtek a BlackFriday-re, vannak akik airfryert, rúdporszívót akcióztak leginkább, de van ahol a nulla százalékos THM akciók tarolnak igazán. Megint mások nem csak elektronikai termékeket vontak be az akciókba, hanem élelmiszereket is. Mutatjuk a Lidl, a Tesco, a Spar, az Auchan és az Aldi BlackFriday ajánlatait.

Bár sokan azt érezhetik, hogy a BlackFriday, mint olyan, kifulladt, de azért a brand még él, köszöni szépen jól van, és vagy fekete péntek, fekete csütörtök, fekete hét vagy fekete hónap formájában azért akcióznak a boltok. Ráadásul az elektronikai cikkek kereskedelméből kilépve jószerivel minden utcasarkon áll valamilyen ajánlat, úgyhogy nem meglepő, hogy a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok is meglovagolják a hullámokat.

A mostani, 47. héten szinte az összes lánc villantott valamilyen BlackFriday ajánlatot, és mi most ezekből fogunk szemezgetni. …

Black Friday akciók a hazai láncoknál

Lidl

A Lidl egy külön, 22 oldalas Black Friday akciós újságot adott ki, amiből kiolvasható, náluk a fekete pénteki akciók már csütörtökön, azaz november 21-től elérhető. A kiadvány teljes egészében a non-food kínálatra koncentrál, a címoldalon egy airfryerrel, ami 38 888 forintról van leárazva 19 999 forintra. De 35 százalékkal olcsóbban adnak akkus fúró-csavarozó készletet 19 999 forint helyett 12 999 forintért. De van a kínálatban 20 százalékkal olcsóbban kínált robotfűnyíró is 119 999 forintért.

Kép

További Lidl akciókért fusd át a Lidl rendes, 47. heti akciós újságját!

Tesco

A hiper a rendes heti akciós újságját kezdi 3 oldalni BlackFriday akcióval, amit ClubCard akcióba csomagoltak. Így náluk is van például airfryer 29 990 forint helyett 19 990 forintért, de rúdporszívót is árulnak 69 990 forint helyett 39 990 forintért. De az akciókba bekerültek pelenkák, alkoholok, mint a Baileys, de még csirkeszárny is.

Kép

A hiper további heti akciót itt találod!

Spar

A Spar egyből BlackWeeke hirdetett november 21-től, ők is árulnak állóporszívót 24 999 forintért, de bekerültek az akcióba elemek is, 8 darab most 27 százalékkal olcsóbban, 2199 forint helyett 1599 forintért kapható. De van az akcióban popcorn, botmixerszett és masszázspisztoly is, sorrendben 159, 7999, 5999 forintért.

Kép

A Spar további akciót keresd a legújabb szóróanyagjukban!

Auchan

Az Auchan egy 5 oldalas külön kiadványt szentelt a majd 3 hétig tartó BlackFriday akcióinak, amik egyébként november 7-től már tartanak, a zárásuk pedig november 27. A hiper rengeteg elektronikai terméket árul, de a látható akció mellett talán a hiper legnagyobb ajánlata, hogy a termékek legnagyobb részét nulla százalékos THM-re lehet megvásárolni.

Kép

Az ajánlatokat itt tudod böngészni!

Aldi

Az Aldi november 21-re BlackFriday alkalmából az online vásárlásokra hirdetett 11 százalékos kedvezményt.

Kép

A diszkont további, heti akcióit itt találod!