Rég volt ilyen akcióháború az Aldi és a Lidl között: karácsony előtt robbant a bomba, garantált a roham

Bár a karácsony csak másfél hónap múlva érkezik, sok magyar már most elkezdi tervezgetni az ünnepi menüt, szem előtt tartva, hogy hogyan dobhatnának valami igazán nagyot sokak kedvenc ünnepén. Ebben most partnerre is találnak az Aldi és Lidl akcióival, és abban is biztosak lehetünk, hogy bőségesen találhatunk majd még jó akciókat, minél közelebb kerülünk az ünnephez. Lássuk, milyen prémium termékekkel dobhatjuk fel az ünnepi vacsorát!

Már csak kicsivel több, mint egy hónap van hátra karácsonyig, és az élelmesebb magyarok lassan várhatóan elkezdik a készülődést az ünnepre - egyrészt mert imádják az évnek ezt a szakaszát, ami még az adventi időszak előtt elhozza a várakozást, vagy éppen azért, mert nem szeretnének mindent az utolsó pillanatra hagyni, és a tömeget is elkerülnék az üzletekben.

A legtöbbünknek egyáltalán nem mindegy az sem, milyen külsőségek között üljük meg a családunkkal vagy a szeretteinkkel ezt az ünnepet, ami ráadásul sokak vitathatatlan kedvence. Rengeteg magyar nem csak az ajándékokkal, hanem az ünnepi menüvel, illetve a díszekkel, vagy magával az ünnepi asztallal szeretnének "nagyot dobni". Ennek persze van is költsége, de a Lidl és az Aldi friss ajánlataival még az is találni fog magának jó dolgokat, aki olyan komoly költségbe azért nem verné magát, mégis inkább prémium ünnepet szeretne.

A Pénzcentrum éppen ma írt arról a kutatásról, melyet lapunk a Debreceni Egyetemmel közösen készített. Ebből az derül ki többek között, hogy nagyon sokan éppen azért örülnek a prémium termékek kora érkezésének, mert gyakorlatilag előkóstolást tartanak otthon. Óvatosan, de már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is.

A bátrabb kereskedők már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. A lágy indítás után nem sokkal később, október elején, közepén már erőteljesen megjelennek a csokoládé mikulások, a mikulás csomagok. Lássuk, hogy most a karácsonyi termékek közül mit tett az asztalra a két népszerű boltlánc, az Aldi és a Lidl?

Prémium menü a Lidl-nél, olcsón

Sok magyar családban az ünnepi menü megtervezése is egy összetettebb folyamat, figyelembe véve mindenki ünnepi kedvenceit, akár többféle fogás is készülhet ilyenkor, hogy mindenki találjon és fogyasszon is kedvére valót. Ahány ház, annyi szokás: ám azt talán el lehet mondani, hogy a kívánatosan kinéző hercegnőburgonya sok helyen van a tányérokon. Ezt a Lidl áruházaiban most 749 forintért vásárolhatjuk meg mélyhűtve (600 gramm egy csomag). A köretek sora nem áll meg itt: vásárolhatunk még a Lidl-nél baconbe tekert spárgát (2 499 Ft), de van zöldségmix is a Deluxe néven árult termékcsaládban, amiből egy 750 grammos csomag 799 forintot kóstál.

Előételként sokan szoktak különböző ritkább, a hétköznapokban nem fogyasztott felvágottakkal teli tálat készíteni. A Lidl rájuk is gondolt, vásárolhatunk például tapas-mixet 1 399 forintért, vagy éppen különlegese eljárással készült "vadász" kolbászkákat is, ez 1 799 forintba kerül. Ha pedig igazi különlegességre vágyunk főételként, akkor egy csomag Black Angus-marhasteak lehet a jó választás, amiből egy 80 grammos csomag kerül 1 299 forintba.

Desszertek terén sem vall szégyent a Lidl: bár nem klasszikus ünnepi édesség, mégis egyre népszerűbb a macaron, amiből egy doboznyi most 1 699 forintba kerül. Ennél már népszerűbb a karácsonyi vacsoraként a tiramisu, és ha valaki nem szeretne az elkészítésével órákat tölteni, ezt is megveheti a boltban 1 499 forintért. Emellett, ha árban is prémiumra vágyunk, vehetünk egy kilós kiszerelésű panettonét kandírozott körtekockákkal, ami most 4 999 forintba kerül.

Hallal villant az Aldi

Nem vall szégyent a karácsonyi prémium termékekkel az Aldi sem. Rögtön az előételeknél igyekeznek nagyot dobni, ugyanis kaphatunk háromféle sajtból összeállított olasz sajtválogatász (vörösboros, szarvasgombaízű és juhtejes szerepelnek a csomagban), amelyet 2 999 forintért vihetünk haza. Ahogy a Lidl, ők is készülnek prémium felvágottakkal és húsfélékkel, ami a sajt mellé például kiváló választás lehet: a gourmet szalámi diós "ízben" is kapható, és egy szál 1 799 forintba kerül.

A Lidl-vel ellentétben az Aldi inkább a halfélékre helyezi a hangsúlyt a karácsonyi asztalon: vehetünk tonhalat például 1 899 forintért, és a szardíniapástétom is csak 999 forintért kapható. Az Aldinál pedig érdemes azt is megjegyezni, hogy rendszeresen tartanak friss tengeri halakat is, de természetesen ezt nem novemberben szokás megvásárolni - viszont érdemes lehet majd az ünnephez közeledve figyelni a kínálatot a legjobb akciók érdekében.

Erős viszont a desszertkínálat, ha itt is villantani szeretnénk a család előtt. A fentebb már említett panettonéhoz hasonló édesség itt pandoro néven fut, viszont jóval olcsóbb: egy doboz 2 999 forint. Elkápráztathatjuk a vendégeket azzal is, hogy karácsonykor prémium kávéval kínáljuk őket a bőséges vacsora után: az Aldinál kapható a Pellini márkájú pörkolt, szemes kávé, amiből egy kilós csomag 5 999 forint.