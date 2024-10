Hihetetlen, mi landolt Hosszú Katinka bevásárlólistáján: a mikrós popcorn még hagyján

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszónő betekintést engedett bevásárlólistájába, amely az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra összpontosít. Újdonsült nagykövetént Katinka missziója, hogy képviselje az édesanyák igényeit, és minél többeket inspiráljon az egészséges étkezésre.

Kovászos kenyér, szabadtartású tojás, argentin ribeye steak, durbincs, camabert sajt, bio kávé, édesburgonya, durumtészta, avokádó, zabpehely, bébiétel – néhány termék Hosszú Katinka kedvenceiből. A listán többek között olyan tételek szerepelnek, mint friss zöldségek arzenálja, főként bio és GMO-mentes szabadtartású gazdaságokból származó hús-, és haltermékek, sajtok, de még gyerekeknek való snacket is találunk. Az élelmiszereken túl, Katinka megosztja az elsőszámú háztartási termékeit, sőt virtuális kosarából megismerhetjük az online szupermarketben fellelhető kedvenc kozmetikumait is.

A Kifli.hu nagyköveti bejelentés kapcsán Katinka elmondta, hogy bár virtuális bevásárlókosarának tartalma kifejezetten intim dolog számára, így azonban lehetősége van motiválni más szülőket az egészséges és friss termékek fogyasztására, valamint megismertetni az kismamákkal a folyamatos időhiánnyal szembeni küzdelem egy hatékony eszközét. Katinka bevásárlólistája itt érhető el.

„Anyaként most új kihívással szembesülök, és az általam képviselt kettős szerepben az időgazdálkodás még fontosabbá vált az életemben. Sportolóként továbbra is fontos, hogy megfelelő időben vigyem be az egészséges táplálékokat, anyaként pedig szeretném biztosítani a családomnak, hogy ők is a lehető leggyorsabban juthassanak friss ételekhez, alapanyagokhoz” – mondta Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai bajnok úszónő.