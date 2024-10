Végre elárulta az Aldi: hozzájuk is betörnek az önkiszolgáló kasszák? Erre készüljenek a vásárlók

Bár az Aldi magyarországi boltjaiban egyelőre nincsenek önkiszolgáló kasszák, ez bármikor változhat. A cég arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy itthon egyelőre az a fő álláspontjuk, hogy a gyorsan működő pénztár az áruházlánc egyik megkülönböztető jegye és fontos eleme a működésüknek. Viszont külföldön az sima önkiszolgáló kasszáknál már sokkal fejlettebb technológiákkal is kísérleteznek, úgyhogy a változás mindig benne lehet a pakliba. Lépni viszont csak akkor fognak, ha „megtalálják megfelelő, Magyarországon is bevezetésre kerülő kasszaalternatívát”.

A legfrissebb adatok szerint a magyarok döntő többsége használja az önkiszolgáló kasszákat, a legtöbben a gyorsaság miatt választják a klasszikus pénztárakkal ellentétben - derült ki a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás felméréséből. A számokból kiolvashatjuk persze azt is, hogy akadnak olyanok, akik inkább távol maradnak az újítástól, de vannak szép számmal, akik szerint jóval több kellene a hazai boltokba belőlük.

Ennek ellenére továbbra sem lehet azt mondani, hogy a legnagyobb hazai láncok mindegyike használna önkiszolgáló kasszákat. Akik ráadásul használnak, azok is merőben más logikát követnek. Az Auchan és a Tesco például rengeteg önkiszolgáló kasszát telepített hipermarketeibe, és egyre kevesebb a kasszás jelenlét. Hasonlóan sok telepítést végzett az utóbbi időben a Lidl is, ám a lánc méreteiből adódón ez nyilván kevesebb robot kasszát jelent 1-1 boltban, amivel párhuzamosan 1-2 kassza azért nyitva tart. Ahol működik, ott a Spar hasonlóan gyakorlat mellett működteti a rendszerét, akárcsak a CBA/Príma.

Ezektől a boltoktól némileg eltér a Penny stratégiája, ő is alkalmaz már itt-ott önkiszolgáló kasszákat, viszont az országos bolthálózat méretéhez képest még mindig elenyésző mértékben. Mindenkihez képest külön utas viszont az Aldi, ők ugyanis jelenleg egyetlen magyarországi boltjukban sem üzemeltetnek robotkasszákat. De miért? És egyáltalán tervezik bevezetni őket? Többek között erről kérdeztük meg a céget.

Jöhetnek robotkasszák az Aldiba is?

„Az Aldi a diszkont filozófia kialakítójaként egyszerű és kényelmes bevásárlást tesz lehetővé előreválogatott szortimentjével. Ehhez a módszerhez hozzátartozik az is, hogy a kasszáknál dolgozók gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, ezáltal is növelve az ügyfélélményt és segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fizetéssel” - írta válaszaiban a cég, kiemelve, hogy

a gyorsan működő pénztár az áruházlánc egyik megkülönböztető jegye és fontos eleme annak a kiemelkedő szolgáltatásnak, amiért a vevők az Aldit választják.

Válaszukban pedig megerősítik azt is, hogy ők egyelőre valóban nem alkalmaznak önkiszolgáló kasszákat, viszont a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri mind a fogyasztói igényeket, mind a technológiai lehetőségeket, amelyek újabb innovációra és magasabb ügyfélélmény nyújtására adnak lehetőséget. „Éppen ezért a nemzetközi hálózaton belül az Aldi jelenleg is több megoldást tesztel a kasszák fejlesztése és a fizetés további gyorsítása érdekében.” - fogalmaznak.

Érdemes tudni azt is, hogy az Aldi Süd vállalatcsoporton belül alkalmazott valamennyi kasszarendszer tesztelését az Aldi International IT Services Kft. munkatársai végzik Budapesten. Illetve érdekes az is, hogy amíg Magyarországon önkiszolgáló kasszákkal sincs jelen a cég, addig az Aldi Londonban megnyitotta az első olyan üzletét, amelyben nincs kassza, a vásárlók mozgását és a kiválasztott termékeket a mennyezetre szerelt kamerák rögzítik, a kosárba helyezett termékek ára pedig azonnal megjelenik a vásárláshoz szükséges applikációban, ahol a személyazonosságot is igazolni lehet.

Amennyiben az Aldi megtalálja a megfelelő, Magyarországon is bevezetésre kerülő kasszaalternatívát, időben tájékoztatni fogja a vásárlókat és a sajtó képviselőit is

- zárta lapunknak küldött válaszát a német diszkontlánc.

Olybá tűnik tehát, hogy az Aldi egyelőre szembe menve az itthoni trendekkel, egyelőre nem tervezi robotkasszák felállítását, holott ennél már sokkal fejlettebb technológiát is csatarendbe állítottak már más országban. Ha időközben változás történne, természetesen azt is megírjuk.